Tennis | Laura Siegemund Siegemund mit Trage vom Court gebracht

Laura Siegemund, Siegerin des WTA-Turniers in Stuttgart, hat sich kurz vor den French Open beim Turnier in Nürnberg verletzt. Die 29-Jährige aus Metzingen zog sich am Mittwoch im Achtelfinale gegen die Tschechin Barbora Krejcikova offenbar eine schwere Blessur am rechten Knie zu.