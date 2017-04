Tennis | Fed Cup Görges macht Sieg gegen Ukraine perfekt

Comeback-Königin Julia Görges hat die deutschen Fed-Cup-Damen vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahrt. Nachdem Angelique Kerber am Sonntagmittag ihr zweites Einzel verloren hatte, holte Görges in der spannenden Relegation gegen die Ukraine nervenstark den entscheidenden Punkt zum 3:1.

Vor 3.800 begeisterten Zuschauern in Stuttgart drehte die wiedererstarkte Norddeutsche in beiden Sätzen einen klaren Rückstand gegen Lesja Zurenko und gewann mit 6:4, 6:4. Im Anschluss konnte sich das deutsche Team dann eine Niederlage im Doppel erlauben. Die Metzingerin Laura Siegemund unterlag mit ihrer Partnerin Carina Witthöft dem ukrainischen Duo um Nadija Kitschenok und Lesja Zurenko mit 4:6, 6:4, 6:10.

Eigentlich war es Angelique Kerber, der die Hauptrolle zugedacht war. Doch die Weltranglistenerste zeigte sich nach zuletzt wenig überzeugenden Ergebnissen verunsichert und musste sich Elina Switolina beim 4:6, 2:6 zum vierten Mal in Serie geschlagen geben. "Sie hat einfach im Moment noch nicht so die Sicherheit", analysierte Teamchefin Barbara Rittner im SWR Fernsehen. "Da fehlt so ein bisschen diese Ruhe und Zuversicht. Angie hat so ein bisschen den Kopf verloren."