Teamcheck | TSG Hoffenheim Hoffenheim - Last oder Leichtigkeit?

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat bis zur Winterpause kein einziges Spiel verloren. Nach einem Saisonstart mit vier Unentschieden wurde das Team immer stärker und vor allem selbstbewusster. Sogar bei den großen Bayern konnte die TSG beim 1:1 einen Punkt mitnehmen. Mit zehn Unentschieden aus den ersten 16 Spielen ist Hoffenheim in dieser Kategorie ganz vorne. Die Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr zeigte sich als goldener Griff.

Das 4:4 in Mainz am 2. Spieltag gehört zweifelsohne zu den spektakulärsten Spielen der Hinrunde. Das Team von Nagelsmann gab trotz 0:3- und 1:4-Rückstand nicht auf und konnte das Spiel noch ausgleichen. Der erste Saisonsieg (2:1 gegen Schalke) am 5. Spieltag war sicher ein Schlüsselerlebnis. Danach gelangen dem Team aus dem Kraichgau fünf Siege in Serie, unter anderem das beeindruckende 3:0 in Leverkusen.