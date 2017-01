Teamcheck | SV Sandhausen Kocak formte einen "neuen" SV Sandhausen

Sandhausen hielt sich in Sachen Transfers merklich zurück. Keine Zugänge und gerade mal einen Abgang so die Wechselbilanz im Winter. Steven Zellner verließ den Verein in Richtung Saarland. Nach zwei Kreuzbandrissen in den letzen beiden Jahren und gerade mal zehn Partien verabschiedete sich der 25-jährige zum Viertligisten 1. FC Saarbrücken. So kann Trainer Kenan Kocak auf vertraute Spieler setzen. Bis auf den Langzeitverletzten Maximilian Jansen und Tim Kister, der trotz verkürzter Sperre noch zwei Spiele fehlt, sind alle an Bord. Manuel Stiefler und Erik Zenga sind nach ihren langen Verletzungspausen wieder einsatzbereit und erweitern die personellen Möglichkeiten bei den Sandhäusern.