Teamcheck | SC Freiburg So früh wie möglich die Klasse sichern

Vom Aufsteiger zum Überraschungsteam - das schaffte neben RB Leipzig auch der SC Freiburg. Trotz starker Hinrunde bleibt das Saisonziel unverändert und heißt: Klassenerhalt.

Der SC Freiburg mit Nils Petersen will 2017 an die Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen

So lief es bis zur Winterpause

Der SC Freiburg holte 23 Punkte aus den ersten 16 Spielen und überwinterte auf dem 8. Tabellenplatz. Damit stand das Team von Trainer Christian Streich über den Jahreswechsel besser da als die Millionen-Clubs aus Leverkusen, Schalke, Wolfsburg und Mönchengladbach. Eine Bilanz, mit der alle Beteiligten beim SC Freiburg sehr gut leben können. Zumal es dem Aufsteiger seit Saisonbeginn einzig und allein um den Klassenerhalt geht.

Mit der aktuellen Punkteausbeute hat das Team aus Südbaden schon einen großen Schritt in Richtung des angestrebten Ziels gemacht. Doch nicht nur die nackten Zahlen überzeugen beim SC Freiburg. Die Mannschaft trat in fast allen Partien als geschlossene Einheit auf und zeigte starke Leistungen - auch in einigen Spielen, in denen man als Verlierer den Platz verlassen musste. So zum Beispiel beim 1:2 in Berlin oder beim 1:3 in Dortmund.

Wer kommt, wer geht?

Personell startet der SC Freiburg beinahe mit dem gleichen Personal ins Jahr 2017, mit dem es auch das Jahr 2016 beendet hatte. Neuzugänge gibt es bislang keine - zumindest nicht von anderen Vereinen. Dafür freut sich Christian Streich über die Rückkehr von Marc Oliver Kempf in den Trainingsbetrieb. Der Innenverteidiger befindet sich nach seiner Meniskus-Operation noch im Aufbautraining, könnte aber in den kommenden Wochen wieder eine Option für die Viererkette beim SC Freiburg werden.

Ähnlich ist die Situation bei Havard Nielsen. Der Norweger stand in der Bundesliga bislang nur zwei Minuten für den SC auf dem Platz und soll nach überstandener Leistenverletzung für neue Impulse im Freiburger Angriff sorgen. Den Verein verlassen haben Charles Elie Laprevotte (1. FC Magdeburg) und Mats Möller Daehli, der an den Zweitligisten FC St. Pauli verliehen wurde.

Der Trainer

Konnte mit der Leistung seines Teams bislang sehr zufrieden sein: SC-Trainer Christian Streich

Der Trainer ist der Star beim Sport-Club, auch wenn er genau das am wenigsten sein will. Christian Streich ist ein Unikat und eine Identifikationsfigur in Freiburg, die Erfolge der Mannschaft sind eng mit seiner Arbeit auf und neben dem Platz verbunden. Besonders seine klaren und ehrlichen Äußerungen zu aktuellen Themen machen den 51-Jährigen auch über die Grenzen Südbadens hinweg populär. So nahm er beispielsweise seinen Leverkusener Kollegen Roger Schmidt in Schutz, der Julian Nagelsmann als "Spinner" bezeichnet hatte und dafür medial hart kritisiert wurde. Streich sagte: "Es wird alles gesammelt und jetzt wird er wie die Sau durch das Dorf getrieben. Das ist Wahnsinn."

Streich ist seit mehr als fünf Jahren Cheftrainer des SC Freiburg und damit der dienstälteste Coach bei einer Mannschaft in der Liga. Die große Stärke von Streich ist es, eine Atmosphäre in Freiburg zu schaffen, in der sich die Spieler wohlfühlen und in Ruhe entwickeln können. Erfolge werden nicht überbewertet, genauso wenig gerät Streich in Panik, wenn es mal nicht so läuft. Seinen prominentesten Spieler Nils Petersen bringt er meist von der Bank und wurde bereits mit fünf Jokertoren belohnt.

Ausblick auf die Rückrunde