Teamcheck | 1. FC Heidenheim Heidenheim will nichts vom Aufstieg wissen

Überraschung gelungen: Der 1. FC Heidenheim gilt seit dieser Saison als Gradmesser für alle möglichen Aufsteiger. Trotzdem ist das A-Wort für Marc Schnatterer und Co tabu.

So lief die Hinrunde

Für den 1. FC Heidenheim ist es das dritte Zweitliga-Jahr und das erfolgreichste. Das Überraschungsteam überwinterte mit 29 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz - mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz zwei. Und Selbstbewusstsein ist vorhanden, denn schließlich stellt Heidenheim mit 14 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Zudem wird Heidenheim wohl von keiner Mannschaft mehr unterschätzt; mit Siegen über Stuttgart und Düsseldorf bewies der Tabellenvierte bereits früh in der Saison seine Qualität als Favoritenschreck. Zum Erfolg der Heidenheimer trägt vor allem einer bei: Top-Torschütze Marc Schnatterer. In jedem Spiel der aktuellen Saison stand Schnatterer auf dem Platz, er schoss sieben Tore, vier davon waren Elfmeter.

Wer kommt, wer geht

Auf Leihbasis kommt Hauke Wahl bis zum Saisonende vom Bundesligisten FC Ingolstadt. Der 22-Jährige Innenverteidiger soll die Defensive weiter verstärken und in der 2. Bundesliga Erfahrung sammeln. Erst im Sommer wechselte Hauke Wahl vom SC Paderborn zum FC Ingolstadt, bekam dort aber keinen Bundesliga-Einsatz.

Zusätzlich haben sich die Schwaben mit 1860 München auf einen sofortigen Wechsel von Vitus Eicher geeinigt. Keine leichte Aufgabe für den 26-Jährigen Tormann, denn Stammkeeper Kevin Müller, der bislang neun Einsätze in dieser Saison zu Null bestritt, gilt als gesetzt. Eicher absolvierte in den sieben Jahren bei den Löwen bisher 33 Einsätze in der 2. Bundesliga.

Smail hat seinen noch bis zum Sommer laufenden Vertrag aufgelöst. Für den 1. FC Heidenheim lief der Stürmer 93 Mal in verschiedenen Ligen und Wettbewerben auf und erzielte dabei 17 Treffer. Morabit wird künftig für den Drittligisten FSV Frankfurt antreten.

Bereits am 19. Dezember verließ Mittelfeldspieler David Atanga den FCH. Der Ghanaer kam im Sommer von RB Salzburg und wird ab sofort wieder für die Österreicher kicken.

Trainer

Frank Schmidt ist beim 1. FC Heidenheim die Konstante. Schmidt ist seit 2007 beim FCH und hat noch einen Vertrag Vertrag bis 2020. Damit ist Schmidt der dienstälteste Coach der 2. Bundesliga; nur Torsten Lieberknecht, seit 2008 bei Eintracht Braunschweig, kann in dieser Hinsicht mithalten. Der gebürtige Heidenheimer identifiziert sich mit seinem Arbeitgeber und schafft es, diese Leidenschaft an seine Spieler weiterzugeben. Der 42-Jährige übernahm den 1. FC Heidenheim in der Oberliga und führte das Team dann in sieben Jahren in die 2. Bundesliga. Schmidt setzt weiter auf den "Mentalitätsfußball", der seine Mannschaft zu einem Konkurrenten für die Topteams aus Braunschweig, Stuttgart und Hannover hat werden lassen.

Ziel für die Rückrunde