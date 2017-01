Teamcheck | 1. FC Kaiserslautern Die Roten Teufel hoffen auf die Rückrunde

Der 1. FC Kaiserslautern war in der Hinrunde nur Defensiv stabil. Nach dem Trainer-Chaos vor Weihnachten hoffen die Roten Teufel auf mehr Tore - Neu-Trainer Norbert Meier ist optimistisch.

Der 1. FC Kaiserlautern blickt auf Hinrunde mit ein paar Höhen und vielen Tiefen zurück

So lief es bis zur Winterpause

Es war eine Total-Operation. Die größte Umstrukturierung in der Geschichte des 1. FC Kaiserslautern: neuer Vorstand, neuer Sportdirektor, neuer Trainer und 15 neue Spieler im Kader. Und der 1. FC Kaiserslautern kam schwer in die Saison: Pokal-Aus in der ersten Runde beim Drittligisten Halle, in der Liga war der FCK nach fünf Spieltagen sieglos Tabellenletzter. Regelmäßig schlug sich die Mannschaft durch krasse Abwehrfehler selbst. Tayfun Korkut, der neue Trainer reagierte, baute sich eine komplett neue Abwehr um den Brasilianer Ewerton, mit Spielern, die ein halbes Jahr zuvor noch kaum einer kannte: Julian Pollersbeck, Robin Koch, Naser Aliji und Philipp Mwene. Diese Abwehr wurde schnell zur besten Defensive der Liga, ließ in 9 von 17 Spielen keinen Gegentreffer zu.

Kaiserslauterns Problem liegt im Angriff, nur elf Treffer, rechnet man die beiden 3:0 Siege gegen Dresden und Bochum heraus, dann waren es nur 5 Tore in 15 Spielen, die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Auch ein Grund dafür: immer wieder waren Spieler aus dem Offensiv-Bereich nicht fit. Das galt besonders für die Transfers im Sommer-Schlussverkauf: Jaques Zoua, Ewerton, Sebastian Kerk und Mensur Mujdza waren nach ihrem Wechsel zum FCK sofort verletzt, nur Zoltán Stieber konnte sofort spielen.

Nach dem schwachen Saisonstart hatte Tayfun Korkut die Mannschaft stabilisiert, aber trotz sieben Spielen in Folge ohne Niederlage machte der 1. FC Kaiserslautern kaum Boden in der Tabelle gut. Das lag vor allem daran, dass der FCK gegen alle fünf in der Tabelle hinter ihm platzierte Teams nur Unentschieden spielte. Viermal 0:0 gegen den FC St. Pauli, Arminia Bielefeld, den Karlsruher SC und Erzgebirge Aue - gegen 1860 München gab es ein 1:1. Da waren wesentlich mehr Punkte eingeplant.

Insgeheim hatte man beim FCK sogar die Hoffnung, dass die Mannschaft in der Rückrunde vielleicht doch noch mal in das Rennen um Platz drei eingreifen könnte. Spätestens das 1:2 beim 1. FC Nürnberg zum Hinrunden-Abschluss Spieltag sorgte jedoch dafür, dass der Blick in der Tabelle zunächst mal nach unten gerichtet werden muss. Möglichweise einer der Gründe, warum Trainer Tayfun Korkut noch vor Weihnachten hinschmiss. Die tatsächlichen Gründe liegen im Nebel; angeblich wissen die FCK-Verantwortlichen selbst nicht, warum Korkut so plötzlich ohne Vorwarnung ging.

Wer kommt, wer geht?

Der 1. FC Kaiserslautern ist finanziell klamm. Ablösesummen kann der Verein zur Zeit nicht bezahlen, obwohl angeblich noch ein bisschen Geld da ist aus jenem Drei-Millionen-Euro-Kredit, den der Vorstand vor der Saison aufnahm, um seinen Spieleretat zu erhöhen. Daher sind allenfalls Leihgeschäfte möglich. Sportdirektor Uwe Stöver und Trainer Norbert Meier wollen sich in den kommenden Tagen zusammensetzen und über die Wünsche des neuen Coaches beraten. Der hätte – zumindest soviel hat er angedeutet – gerne noch einen rechten Verteidiger. Der vom SC Freiburg geholte Mujdza ist immer noch verletzt, der Kader bietet nur wenig Alternativen falls Dauerbrenner Philipp Mwene ausfallen sollte. Stöver würde den Kader gerne weiter verkleinern, Gehälter einsparen. Bisher wurde aber nur der Vertrag mit dem Polen Robert Pich aufgelöst. Es kann also gut sein, dass der FCK tatsächlich ohne eigene Transferaktivität in die Rückrunde startet.

Der Trainer

FCK-Trainer Norbert Meier ist mit den Erkenntnissen aus dem Trainingslager in Spanien zufrieden

Norbert Meier, erst vor ein paar Wochen beim Bundesligisten Darmstadt 98 gefeuert, übernahm die Roten Teufel erst Anfang Januar. Der erfahrene Trainer hat sich schnell offensichtlich angepasst: Er übernahm den Kader ohne jegliches Holpern, erwarb sich intern schnell Respekt und identifiziert sich mit seiner neuen Aufgabe. Nach außen hin ruhig und gelassen, zeigt sich aber schon im Training und bei Spielen auf der Bank, dass der Sponti und seine Emotionen doch ab und zu mal durchkommen. Die FCK-Fans können sich auf einen engagierten Trainer an der Seitenlinie freuen. Meier erledigt seinen Job hochprofessionell, beim Umgang mit Medien und Fans gleichermaßen. Und die Mannschaft scheint voll mitzuziehen. Jeder im Kader bekommt von Meier die gleiche Chance, alle konnten sich bisher in den Testspielen zeigen, fast auf die Minute genau mit gleicher Einsatzzeit.

Ausblick auf die Rückrunde

Offizielles verlautbartes Ziel vor dieser Saison war ein einstelliger Tabellenplatz. Und dieses Ziel gilt noch immer. Mitentscheidend dafür wird sein, wie der 1.FC Kaiserslautern sein schweres Auftaktprogramm meistert: auswärts in Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und den VfB Stuttgart, daheim gegen so unangenehme Teams wie die Würzburger Kickers und den SV Sandhausen. Nur fünf Punkte Polster auf Platz 16 sind schnell aufgebraucht. Nach diesen fünf Spielen war der FCK in der Vorrunde Letzter. Aber die Personallage ist dieses mal besser, das gibt durchaus Anlass zur Hoffnung. Denn Stürmer Kacper Przybylko hat seine Verletzungsodyssee überwunden. Sein Fuß hält und er trifft in den Vorbereitungsspielen. Käme auch Jaques Zoua fit vom Afrika-Cup zurück, dann hätte der FCK mit den beiden Mittelstürmern, dem schnellen Konterspieler Osawe und dem kampfstarken Lukas Görtler durchaus eine vorzeigbare Offensive. Im zentral offensiven Mittelfeld ist das Team mit Daniel Halfar und Stieber gut besetzt, auf den Außenbahnen drängen Max Dittgen und Kerk in die Mannschaft.