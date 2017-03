DTB-Pokal | Turnen Tabea Alt - das Top-Turn-Talent

Tabea Alt fiebert ihrer Premiere beim DTB-Pokal in Stuttgart entgegen. Im vergangenen Jahr musste die Rio-Teilnehmerin aus Ludwigsburg verletzungsbedingt noch passen. Dieses Mal will sie feiern. Eine gute Platzierung und ihren 17. Geburtstag.

Ihr bisher größter Erfolg: Tabea Alt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro

Ruhig, konzentriert und immer ein Lächeln auf dem Lippen. So trifft man Tabea Alt beim Training an. Die Ludwigsburgerin trainiert täglich über fünf Stunden, um für den anstehenden DTB-Pokal in Stuttgart (18./19. März) fit zu sein.

Gelassen am Geburtstag

Dieser Weltcup ist für Tabea Alt nicht nur wegen ihres 17. Geburtstages etwas Besonderes: "Ich freue mich riesig, jetzt dabei sein zu können", lächelt sie. Außerdem freue sie sich sehr auf die Stimmung, die Atmosphäre und den Wettkampf. "Familie und Freunde werden natürlich alle da sein und mich unterstützen", sagt die junge Turnerin. Im Mehrkampf will Tabea Alt zeigen, was sie drauf hat. "Einfach Spaß haben, meine Übungen schön präsentieren und dann schauen, was dabei rauskommt", gibt sie sich gelassen.

Ständige Doppelbelastung

Ihr Pensum ist enorm. Tabea Alt trainiert zwei Mal pro Tag. Neben dem täglichen Training besucht die 16-Jährige ein Gymnasium in Stuttgart. Um Unterricht und Wettkampfvorbereitungen unter einen Hut zu bekommen, steht das Nachwuchstalent morgens um 5.20 Uhr auf. "Dann gibt es erst mal ein bisschen Obst mit Joghurt. Und danach geht es auch schon in das erste Training um 7.15 Uhr", sagt die 1,58 Meter große Sportlerin. Nach einer zweistündigen Trainingseinheit muss sie zur Schule. Während ihre Klassenkameraden nach der Schule entspannt nach Hause schlendern, ist Tabea Alt schon wieder auf dem Weg ins Stuttgarter Kunstturnforum. Hier trainiert sie weitere drei Stunden am Schwebebalken, Sprungtisch, Boden oder widmet sich ihrer Paradedisziplin, dem Stufenbarren.

Wenig Freizeit, viel Arbeit

Alts Alltag besteht aus viel Arbeit und wenig Freizeit. Aber für das Turnen nimmt die Jüngste der deutschen Turnnationalmannschaft das gerne in Kauf. Sie erlebe so viele schöne Sachen, die man in ihrem Alter eigentlich nicht erfahre, erzählt sie begeistert.

Mit vier Jahren hatte Tabea Alt ihre Liebe fürs Turnen entdeckt. Was sie besonders mag: die Verbindung aus Schnelligkeit, Sprungkraft und Eleganz. Man müsse alles können und beim Wettkampf auf den Punkt bringen. Es sei die Vielfältigkeit, die sie so am Turnen begeistere. Und die sie immer weiter antreibt.

Den Weltcup-Mehrkampf der Frauen mit Tabea Alt gibt es am Samstag, 18. März, in "Sport extra live" ab 13:00 Uhr im SWR Fernsehen oder als Livestream auf swr.de/sport.



Weitere webexklusive Livestreams vom DTB-Pokal gibt es auf SWR.de/Sport an folgenden Tagen:

18. März 2017, ab 16:00 Uhr: Team Challenge Männer live

19. März 2017, ab 12:30 Uhr: Weltcup Männer live

19. März 2017, ab 17:00 Uhr: Team Challenge Frauen live