Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Ein ganz besonderes Spiel für Süle und Rudy

Vor dem Spitzenspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayern München am Dienstag stehen im Kraichgau vor allem zwei Spieler im Fokus: Niklas Süle und Sebastian Rudy.

Niklas Süle (li.) und Arturo Vidal spielen ab nächster Saison gemeinsam für Bayern München

Nach einer bisher starken Saison kann 1899 Hoffenheim fast schon für Europa planen. Elf Punkte Vorsprung hat das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf Platz sieben. Sollte 1899 am Dienstag das erste Mal in der Vereinsgeschichte gegen den FC Bayern München gewinnen, wäre sogar die Champions League in greifbarer Nähe. Innenverteidiger Niklas Süle und Mittelfeldspieler Sebastian Rudy haben die Champions League sogar schon sicher. Allerdings laufen sie dann nicht mehr im blauen Trikot von 1899 Hoffenheim auf, sondern im rot-weißen Trikot des Rekordmeisters.

Aus diesem Grund steht das Duo vor dem Gipfeltreffen besonders ins Rampenlicht. "Natürlich hat das eine leicht besondere Note. Ich weiß aber nicht, wie sie damit umgehen", sagte Coach Nagelsmann am Montag.

1:50 min Mehr Info Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Nagelsmann: "Hoffen, dass Bayern keinen Sahnetag hat" - Nicht ausgeschlossen sei ein Sieg, auch wenn Bayern München einen perfekten Tag erwische. Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann sieht sein Team zwar leicht unterlegen, aber nicht chancenlos.

Süle fehlen noch Entwicklungsschritte

"Die beiden wissen auch, dass sie mit einem Viertel Bein schon in München stehen", kommentierte Nagelsmann die bevorstehenden Wechsel, "sie tun gut daran, Gas zu geben und ich denke, das werden sie auch tun". Andernfalls werden sie wohl ihren neuen Team-Kollegen in München häufiger von der Haupttribüne aus zuwinken, fügte er hinzu. Sie sollen also Eigenwerbung betreiben - ausgerechnet gegen den zukünftigen Arbeitgeber.

Neben den Weltklasse-Verteidigern Jerome Boateng und Mats Hummels spielt mit Süle zukünftig eines der vielversprechendsten Talente der deutschen Nationalmannschaft bei den Bayern. Nagelsmann glaubt an den 21-Jährigen, auch wenn er ihn beim Rekordmeister erst nur in der zweiten Reihe sieht: "Er hat schon noch Entwicklungsschritte zu gehen, um Stammspieler zu werden." In der Nationalmannschaft lief Süle erst einmal auf, steht aber schon länger im Kader von Joachim Löw.

Bayern München ohne Manuel Neuer

Nach seinem zweiten Bundesligator und dem Sieg gegen Hertha BSC Berlin äußerte sich Süle zuversichtlich: "Wir haben zuhause gegen Bayern immer gut ausgesehen und wollen versuchen, sie dahin zu bekommen, wo wir sie haben wollen."

0:26 min Mehr Info Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Süle: "Zuversichtlich, dass wir dagegen halten können" - Niklas Süle ist davon überzeugt, gegen den FC Bayern München bestehen zu können. Der Innenverteidiger wechselt zur nächsten Saison zum Rekordmeister an die Isar. Vor dem kommenden Spitzenspiel sieht er die TSG Hoffenheim nicht chancenlos.

Sportlich trennen die Hoffenheimer 17 Punkte vom deutschen Rekordmeister. Meister werden können sie damit nicht mehr, den Anschluss an Platz zwei könnten die Kraichgauer aber erhalten: RB Leipzig hat nur vier Punkte Vorsprung. Die Bilanz gegen den FCB ist jedoch ernüchternd. Aus 17 Spielen holte die TSG nur fünf Punkte, konnte noch nie gegen die Münchner gewinnen. Die höchste Niederlage, eine 1:7-Schlappe, kassierten die Kraichgauer in der Saison 2011/12.

Taktisch möchte Coach Nagelsmann vor allem eines: Die Bayern vom Ball fernhalten. "Wenn du Bayern den Ball gibst, wird es extrem schwer", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Vermessen sei es aber, 70 Prozent Ballbesitz zu erwarten.