Investorensuche beim Zweitligisten "Der FCK hat Charme"

Mittlerweile sind vier Monate vergangen, seit der Vorstand des Fußball-Zweitligisten angekündigt hatte, sich auf die Suche nach einem Investor zu machen. Oder einem strategischen Partner, wie ihn der Vorstand selbst nennt. Diesen neuen Partner, der Millionen in den FCK pumpt, gibt es bis jetzt noch nicht. Aber es gibt immerhin mehrere Interessenten.

FCK-Vorstandschef Thomas Gries betont, dass es mehrere Kategorien von strategischen Partnern gebe. Zum Beispiel reine Finanz-Investoren. "Das ist aber nicht unbedingt das, was wir uns wünschen." Aber es gebe auch Firmen oder einzelne Personen, die an einer Partnerschaft interessiert seien.

Und so suchen Klatt und Gries auch nach dem "FCK-Weg", wie sie es nennen. Nicht ein großer Investor soll das Geld bringen. Fans und Mitglieder sollen genauso beteiligt werden wie lokale, kleinere Sponsoren. "Damit es uns gelingt, trotz Investor die Tradition, die Werte, für die dieser Verein steht, in die neue Struktur über zu führen", sagt Finanzvorstand Klatt.

Dieser "FCK-Weg" bedingt aber noch etwas anderes: Die Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Verein. Das muss in einem Verein mit traditionsbewusster Anhängerschaft wie dem 1. FC Kaiserslautern ganz vorsichtig vorbereitet werden. Denn der Vorstand braucht nach Angaben von Thomas Gries eine Dreiviertelmehrheit auf einer Mitgliederversammlung, um den Weg dafür frei zu machen. Ein Arbeitskreis, in dem auch die Mitglieder mitarbeiten, soll das Thema so vorbereiten, dass die Mitglieder zustimmen können.