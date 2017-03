Handball | Bundesliga im Livestream TVB Stuttgart mit voller Hütte gegen Balingen

Abstiegskampf in Stuttgart: Gegen HBW Balingen braucht der TVB Stuttgart einen Sieg. Trainer Markus Bauer zählt in der ausverkauften Porsche-Arena auf den Heimvorteil.

Im Abstiegsknaller der Handball-Bundesliga kommt HBW Balingen am Freitagabend zum TVB Stuttgart. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Entsprechend konzentriert ackerten die Stuttgarter im Abschlusstraining; sie feilten noch einigen Spielzügen, um Balingen-Weilstetten in der ausverkauften Porsche-Arena zu überraschen. Denn der TVB Stuttgart ist zum Siegen verdammt. Mit einem Punkt Rückstand steht das Team von Trainer Markus Baur auf Platz 16 der Tabelle - das würde am Ende der Saison den Abstieg bedeuten.