Studie über Freiburger Dopingarzt Joseph Keul - Erfolg auf Rezept

Eine bisher unveröffentlichte Studie des Sportwissenschaftlers Andreas Singler kommt zu dem Schluss, dass der frühere Freiburger Arzt Joseph Keul im bundesdeutschen Doping die Strippen gezogen hat.

Joseph Keul in Nagano 1998 (Archiv)

Keul war von Mitte der 70er Jahre an ärztlicher Direktor der Sport- und Leistungsmedizin in Freiburg. Er verkörperte den Typus des erfolgreichen Arztes, saß gerne beim Tennis-Davis-Cup in einer der ersten Reihen und ließ sich oft mit Spitzensportlern sehen und ablichten. Keul war eine Institution in der Sportmedizin. Er hatte bis zu seinem Tod im Jahr 2000 engste Beziehungen zu den Sportverbänden. Er war nicht nur Olympiaarzt, sondern auch Präsident des deutschen Sportärztebundes und Mitglied im Nationalen Olympischen Komitee (NOK). In sein sportmedizinisches Institut in Freiburg kamen Spitzensportler aus allen Regionen Westdeutschlands: Fußballer, Leichtathleten, Tennisspieler, Radsportler ...

Keine Grenze zwischen Medizin und Doping

Die Sportler wurden dort nicht nur untersucht und beraten. Vielmehr ist heute davon auszugehen, dass es bei Keul keine Trennlinie zwischen medizinischer Unterstützung und Doping in allen Facetten gab. In der Studie heißt es, dass zahlreiche Spitzensportler bei den obligatorischen Gesundheits- und Leistungsprüfungen in seiner Abteilung auch Dopingmittel bekamen. Die Grenze zwischen medizinischer Unterstützung und Doping ist laut der Studie ohne jede Trennlinie gewesen. Es ist davon auszugehen, dass neben der Vitaminspritze auch das Dopingmittel lag. Nachgewiesen wurde das auch in Blutwerten. Zum Beispiel fiel bei Leber- oder Blutfettuntersuchungen häufig Anabolika-Missbrauch auf.

Strategischer Kopf im westdeutschen Doping

Nach einem Honorarstreit mit der Universität Freiburg kündigte Mainzer Dopingexperte Andreas Singler an, dass er seine Gutachten über die Dopingvergangenheit in Freiburg auf eigene Faust veröffentlichen wird. Dem SWR liegen die beiden Gutachten vor. Die hier zusammengefasste Studie "Joseph Keul: Wissenschaftskultur, Doping und Forschung zur pharmakologischen Leistungssteigerung" hat Singler in Zusammenarbeit mit dem Sportpädagogen Gerhard Treutlein verfasst.

Die Studie kommt auf mehreren hundert Seiten zum Ergebnis, dass Keul dafür gesorgt hat, dass keine Fragen gestellt wurden und niemand darüber reden wollte, wenn in Freiburg Spitzensportler ihre Spritzen bekommen haben. In der Studie wird dies eine "kollektive Erblindung" genannt. Keul sei der strategische Kopf im westdeutschen Doping gewesen. Von medizinischer Verantwortung ist in der Studie so gut wie nie die Rede. Aber von einem Vorgehen, das von erlaubter Unterstützung direkt und ohne eine Trennlinie in Doping übergeht. Dabei ging es nicht darum, auf die Gesundheit der Sportler zu achten. Es ging vorrangig um Erfolge. Und es ging darum, medizinisch so vorzugehen, dass Dopingsubstanzen nicht nachgewiesen werden können.

Doping als harmlos und unwirksam heruntergespielt

Dafür hatte Joseph Keul offenbar seine Fachleute in Freiburg. Keul habe es sich zur Aufgabe gemacht, nach Möglichkeit das Thema Doping aus der öffentlichen Kommunikation über den Spitzensport herauszuhalten. Er habe immer wieder versucht, die Existenz des Problems zu leugnen, die möglichen Schäden in Frage zu stellen und die Wirksamkeit von Doping in Zweifel zu ziehen.

Keul hat sich die Hände selten selbst schmutzig gemacht

Keul hat laut der Studie wohl in den seltensten Fällen selbst in den Medizinschrank gegriffen, er hat aber die Fäden zusammengehalten – möglich wurde das durch seine engen Verbindungen zu den wichtigsten Sportfunktionären und in die Politik hinein.

Doping-Gutachten im Auftrag der Universität

In der Studie heißt es, dass Doping unter Keul arbeiteten Ärzten zwar als illegal erkannt wurde, aber durch die Erfolge öffentliches Ansehen und ökonomischer Erfolg der Abteilung sicher gestellt werden konnte. Hier hätten sich die dopenden Mitarbeiter Keuls bisweilen mehr als Trainer denn als Ärzte erwiesen. Sie seien dem System Leistungssport und seiner Steigerungslogik mehr verbunden als dem Arztberuf mit seinem Heilungsauftrag.