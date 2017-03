Präsident Harald Strutz tritt beim FSV Mainz 05 nicht mehr zur Wiederwahl an.

Damit endet bei den Mainzern nach fast 30 Jahren eine Ära. Strutz, der seit 1988 Präsident von Mainz 05 ist, zog damit die Konsequenz aus immer mehr Vorwürfen gegen ihn. Vor einem Jahr war bekannt geworden, dass er als ehrenamtlicher Präsident seit Jahren eine Aufwandsentschädigung von 9000 Euro pro Monat sowie weitere 14.000 Euro für juristische Beratung erhält. Außerdem stand Strutz in der Kritik, weil sich die Umstrukturierung des Vereins über mehrere Monate hinzog und sie vermeintlich seinen eigenen Anliegen dienen sollte.

Strutz, der ursprünglich in diesem Jahr erneut zum Vereinsboss gewählt werden wollte, war in den vergangenen Tagen immer stärker unter Druck geraten. Zwei Sponsoren hatten in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ihr weiteres Engagement bei den Mainzern mit der Forderung nach Strutz' Demission verknüpft. Immer wieder wurde von Krisensitzungen des Vorstandes berichtet.