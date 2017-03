Ganz klar, Sportjournalisten neigen dazu, Begriffe wie Mythos und Pathos überzustrapazieren. Wer aber behauptet, mit dem angekündigten Rücktritt von 05-Präsident Strutz gehe am Mainzer Bruchweg eine Ära zu Ende, lehnt sich - in Sachen Übertreibungsgefahr – nicht zu weit aus dem Fenster.

Was also bedeutet der Verzicht des Präsidenten auf den von ihm favorisierten Posten des ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden in der neuen Vereinsstruktur? Er kann unterschiedliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die denkbar einfachste: Eine andere Person kandidiert auf der noch nicht terminierten außerordentlichen Mitgliederversammlung für dieses Amt. Oder gar mehrere Personen, von denen eine dann von den Mitgliedern gewählt wird.

Verneint man also diese Frage, ergeben sich daraus gleich mehrere zusätzliche Fragestellungen. Wie sieht dann die künftige Vereinsstruktur aus? Was geschieht mit der seit drei Monaten beim Amtsgericht liegenden und in Details noch nachzubessernden neuen Vereinssatzung? Und was bedeutet das alles für den Neuanfang, der auf der ursprünglich für diesen Monat anberaumten Mitgliederversammlung mit der Wahl des Aufsichtsrates eingeläutet werden sollte.