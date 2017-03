Sportmedizin Freiburg | Doping Universität darf Gutachten nicht veröffentlichen

Sportwissenschaftler Andreas Singler kündigte hingegen an, dass er seine Gutachten über die Professoren Joseph Keul und Armin Klümper Medienvertretern zur Verfügung stellen wolle. Wie die Hochschule erklärte, wäre Singler zur Übergabe der Gutachten an die Universität nur dann bereit gewesen, wenn die Uni einen Betrag in Höhe von fast 100.000 Euro bezahlen würde. "Die Universität weist diese exorbitante Forderung entschieden zurück, da hierfür keine Rechtsgrundlage gibt", hieß es in einer Mitteilung der Uni.