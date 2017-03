Sport extra | Live DTB-Pokal & Fußball aus der 3. Liga live

Am Samstag zeigt das SWR Fernsehen über sechs Stunden Sport non-stop. Das Kunstturnen der Frauen und Männer aus Stuttgart und 3. Liga Fußball aus Aalen.

Ab 13.00 Uhr meldet sich Reporter Philipp Sohmer live aus Stuttgart vom Kunstturnen Weltcup der Frauen. Der DTB-Pokal ist nach den Olympischen Spielen von Rio das erste große Turnier in Deutschland wartet mit einer international erstklassigen Besetzung auf.

Ab 13.55 Uhr wechselt das Programm dann zu Moderator Christian Döhring nach Aalen, zum 3.Liga Fußball. Der Drittplatzierte VfR Aalen empfängt in der heimischen Arena den FSV Frankfurt. In der Halbzeitpause meldet sich erneut Philipp Sohmer aus Stuttgart, mit den neusten Ergebnissen vom Kunstturnen. Nach Ende der Drittliga-Partie geht es ebenfalls in Stuttgart weiter.