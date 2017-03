Special Olympics | Sponsoring Umstrittener Umgang mit Sponsorengeldern im Behindertensport

Metatop ist die Firma, die Sponsoren-Gelder für behinderte Sportler akquiriert - nicht unbedingt zu deren Vorteil. Denn nach ARD-Recherchen behält die Firma aus Stuttgart 60 Prozent der Einnahmen für sich.

2016 wurden die Special Olympics in Hannover zelebriert

Sponsorengelder für Behindertensport kommen nicht immer dort an, wo sie am meisten gebraucht werden: bei den Sporttreibenden und ihren Verbänden. Das zeigt eine ARD-Recherche vor Beginn der nationalen Winterspiele der Special Olympics im hessischen Willingen am Montag, 6. März 2017, bei denen rund 700 Teilnehmer mit geistiger Behinderung antreten. Speziell in Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg stieß das Team der ARD-Radio-Recherche Sport auf Strukturen, in denen der Löwenanteil der Sponsorengelder die dortigen Special-Olympics-Landesverbände gar nicht erreicht.

Alle drei Landesverbände arbeiten mit der externen Vermittlungsfirma Metatop GmbH aus Stuttgart zusammen. Diese wirbt per Telefon-Akquise bei Unternehmen Sponsorengelder ein. Nach Recherchen der ARD-Reporter flossen dabei jahrelang aber nur etwas mehr als ein Drittel der Beträge tatsächlich an die Landesverbände – der Rest verblieb bei der Firma Metatop. So landeten dort jahrelang Summen in unbekannter Höhe. Die Sponsoren erfuhren weder durch die Vermittlungsfirma noch durch die Special Olympics-Landesverbände, dass das meiste Geld gar nicht im Behindertensport ankommt.

Sportler waren "um jeden Euro froh"

Auf Anfrage wollten oder konnten weder die drei betreffenden Landesverbände noch die Firma Metatop die Details aufklären. Erst auf wiederholte Nachfrage bestätigte der Präsident des Special-Olympics-Landesverbandes Baden-Württemberg, Harald Denecken, stellvertretend für alle drei Landesverbände, dass die in Frage stehende Verteilung der Gelder seit Jahren mit der Firma Metatop vertraglich vereinbart war. Aufgrund fehlender institutioneller Förderung und weitgehend ehrenamtlichen Strukturen sei man auf professionelle Unterstützung von außen angewiesen gewesen, so Denecken. "Mag sein dass man bessere Verträge abschließen kann. Aber wenn man finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist man um jeden Euro froh, der da kommt." Monatlich habe Metatop dem Special-Olympics-Landesverband Baden-Württemberg "zwischen 8.000 und 10.000 Euro" überwiesen.

Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics in der Tui Arena in Hannover

Die Metatop GmbH beantwortete die Frage, ob sie gut 60 Prozent der Sponsorengelder als Provision behalte, weder mit ja noch mit nein. In einer schriftlichen Erklärung heißt es dazu nur, man erhalte "einen prozentualen Anteil an den vermittelten Sponsoring-Verträgen". Für den Aufwand erfolgloser Akquise-Versuche dagegen müssten die Special Olympics-Landesverbände der Firma nichts bezahlen. Das unternehmerische Risiko liege somit zu 100 Prozent bei der Metatop GmbH. "Für diese Verbände wäre es wohl unvorteilhaft bzw. mit zu hohem Risiko verbunden, die Leistungen, die wir erbringen, aus eigenen Mitteln und mit internem Personal zu finanzieren", heißt es in der schriftlichen Antwort der Firma weiter.

In Österreich wird bereits gegen Metatop ermittelt

Deutliche Kritik kommt vom führenden Deutschen Fundraising Verband. Dessen Geschäftsführer Arne Peper bezeichnet die Verteilung der Sponsorengelder in den vorliegenden Fällen als "sehr problematisch" und "nicht nachvollziehbar". Nach den ethischen Richtlinien des Verbandes sollte der Anteil, den eine Vermittlungsagentur für sämtliche Dienstleistungen für sich behält, 25 Prozent nicht überschreiten.

Innerhalb der Special-Olympics-Bewegung gibt es bereits erste Konsequenzen infolge der ARD-Recherche. Diese förderte auch zutage, dass in Österreich gegen Metatop staatsanwaltlich ermittelt wird. Der deutsche Dachverband Special Olympics Deutschland (SOD) untersucht nun laut seinem Geschäftsführer Sven Albrecht die Zusammenarbeit der Landesverbände in Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen mit der Firma. Man habe das Thema "Ethik" mit den Landesverbänden nicht ausreichend diskutiert und wolle dies nun ausbauen, sagt Albrecht selbstkritisch. Darüber hinaus werde man festgelegte Standards bei der Finanzakquise einführen.