Skispringen | Porträt Carina Vogt feiert ihre goldene Woche von Lahti

Carina Vogt ist die Skispringerin für besondere Stunden. Das hat sie bei der Nordischen Ski-WM in Lahti erneut bewiesen. Für ihre zwei Goldmedaillen wurde sie nun in der Heimat geehrt.

Weltmeisterlicher Empfang: Carina Vogt in Schwäbisch Gmünd

Wenn Carina Vogt auf ihre kuriose Karriere blickt, muss sie manchmal selber schmunzeln. "Ein wenig verrückt ist das alles schon", sagt die Skispringerin, die Siege meist dann feiert, wenn die ganze Welt zuschaut. Olympiasiegerin 2014? Vogt. Einzel-Weltmeisterin 2015? Vogt. Mixed-Weltmeisterin 2015? Nochmal Vogt. Und bei der Nordischen Ski-WM hat Carina Vogt noch einmal nachgelegt: einmal Gold im Einzel, einmal Gold im Team.

Bundestrainer Andreas Bauer hatte Recht: Die Schwäbin aus Schwäbisch Gmünd läuft gerade bei Großereignissen zur Hochform auf. Ganze zwei Weltcupsiege hat die 25-Jährige bislang gefeiert, 51 weniger als Superstar Sara Takanashi. Doch die Japanerin wartet noch immer auf ihr erstes Einzel-Gold. In Lahti wurde sie erneut von Carina Vogt überflügelt. In ihrer Heimat wird Carina Vogt dafür gefeiert: Hunderte Menschen säumten am Freitag ihren Weg ins Rathaus von Schwäbisch Gmünd, als sie sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte.

Carina Vogt setzte ihrer Karriere die Krone auf

Mit Wonne erinnern sich ihre Fans an Carina Vogts Triumph in Lahto: Vogt weinte nach ihrem erneuten WM-Triumph Tränen der Freude, auch Bundestrainer Andreas Bauer schüttelte bei der Siegerehrung mit feuchten Augen ungläubig den Kopf. Mit einer furiosen Flug-Show flog Titelverteidigerin Vogt im Schneetreiben von Lahti durchaus überraschend zu Gold und setzte ihrer schon jetzt unglaublichen Karriere die Krone auf.

"Das ist unglaublich, ich habe hier die besten zwei Sprünge im Wettkampf gezeigt. Ich habe so gekämpft auf der Schanze, ich kann es nicht fassen", sagte Vogt, die nach Olympia 2014 und der WM 2015 auch beim dritten Großereignis in Folge Gold holte. Nach dem ersten Durchgang hatte die Schwäbin noch auf dem dritten Rang gelegen.

Auch im Team erfolgreich

Ihre zweite Medaille hat Carina Vogt mit dem Mixed-Team gewonnen. Gemeinsam mit Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Weltmeisterin Carina Vogt und Svenja Würth aus Baiersbronn hat das deutsche Team souverän den Titel verteidigt - mit Vogt als Leistungsträgerin. Denn Vogt, die schon 2015 in Falun den Grundstein zu Gold gelegt hatte, brachte das deutsche Team mit einem sensationellen Flug auf 98,0 Metern sofort auf Platz eins. "Das war ein weltmeisterlicher Auftakt", sagte Schuster.

Dabei wäre Vogts Talent beinahe verborgen geblieben. "Mit 17, 18 habe ich mal aufgehört. Da war Andi gerade Trainer geworden, und wir hatten keinen einfachen Start", sagt Vogt. Jener Andreas Bauer und Vogt bilden heute ein Erfolgsduo, auch wenn Bauer sich erinnert: "Niemand hat mir Carina empfohlen, als ich anfing. Es hieß: Die hat kein Talent."

Das Gegenteil ist der Fall. Nach mäßigem Start stand Vogt auch in diesem Winter wieder auf dem Podest, wenn auch nicht nach ganz oben. Rechtzeitig zur WM ist die Hobby-Fußballerin wieder in Topform. Beim Skispringen in Hinzenbach Anfang Februar holte sich Carina Vogt den dritten und den zweiten Platz. Ihre Mutter, ihre Patentante und ihr Freund waren extra für das Geburtstagskind angereist. So stimmte auch das Umfeld für das Springen von einer ihrer Lieblingsschanzen. Den Sieg verhinderte nur - wieder einmal - die japanische Überfliegerin Sara Takanashi.

Es fehlten das Glück und der passende Schuh

Mit ihrem Podiumsplatz bestätigte Vogt ihren Aufwärtstrend. Schon in den Wochen zuvor war die 25-Jährige aus Waldstetten bei Schwäbisch-Gmünd immer wieder in die Top Ten gesprungen und mit ihrer Leistung zufrieden: "Eigentlich liefen die letzen Wochen ganz gut, es fehlte leider das letzte Quäntchen Glück."