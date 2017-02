Skispringen | Porträt Svenja Würth fühlt sich "wie im Märchen"

Skispringerin Svenja Würth aus Baiersbronn schwebt nach der Team-Goldmedaille bei der Nordischen Ski-WM in Lahti auf Wolke sieben. So richtig fassen kann sie ihren Erfolg aber noch nicht.

Hat allen Grund zur Freude: Die frischgebackene Weltmeisterin Svenja Würth.

"Das ist auf jeden Fall mein größter Erfolg", sagt Svenja Würth am Tag nach ihrer Goldmedaille beim Team-Wettbewerb. Im Gespräch wirkt sie zwar sehr ruhig. Doch es ist nicht so, als würde sich die 23-Jährige nicht über ihren Erfolg freuen: "Dass ich so ruhig bin, liegt eher daran, dass wir unseren Erfolg gestern Abend ein bisschen gefeiert haben und hinter uns ein kleiner Interview-Marathon liegt."

Ihren Erfolg hatte die Bundespolizistin selbst eigentlich gar nicht für möglich gehalten: "Ich hatte gar nicht mit einem Startplatz im Team gerechnet. Ich habe zwar in den vergangenen Wochen gute Leistungen gezeigt, war aber eigentlich immer die Nummer Drei im Damen-Team. Der Startplatz war für mich die absolute Krönung!"

Souveräner Sieg

Umringt von Markus Eisenbichler, Carina Vogt und Andreas Wellinger hat Svenja Würth (2. li.) ihre Goldmedaille in Empfang genommen.

Das gemischte DSV-Team mit Svenja Würth, Carina Vogt aus Degenfeld, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler ließ im finnischen Lahti von Anfang an nichts anbrennen. Die Deutschen standen nach souveränen Sprüngen nach allen Durchgängen auf Platz 1.

"Wir haben schon nach dem ersten Durchgang gewusst, dass es mit der Goldmedaille klappen kann. Ich bin als Dritte gesprungen und für mich war es super, dass die anderen so stark vorgelegt haben. Wenn man mit Leuten im Team springt, die schon im Einzel super Leistungen gezeigt haben, weiß man aber auch, dass man selbst der Knackpunkt sein könnte", gibt sich Würth selbstkritisch.

Knackpunkt: Landung!

Svenja Würth schaffte mit ihren Sprüngen im Team-Wettbewerb 95 und 95,5 Meter.

Auf 95 und 95,5 Meter segelte Würth bei ihren beiden Sprüngen. Bei ihrem zweiten Versuch hatte sie Probleme bei der Landung. Unmittelbar danach kam sie ein wenig ins Grübeln, weil sie nicht genau wusste, wie viele Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Österreicher noch blieben. "Es wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn wir wegen zwei, drei Punkten gescheitert wären." Doch die Sorgen wichen schon bald der Erkenntnis: Diese Goldmedaille kann ihr keiner mehr nehmen!

Das Gefühl danach beschreibt Svenja Würth so: "Das war ein bisschen wie im Märchen. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, weil es so schnell ging. Alle kommen auf einen zu und gratulieren, das kriegt man gar nicht so schnell mit. Ich glaube, das dauert ein paar Tage, bis man das realisiert."

Baiersbronn darf sich auf Besuch freuen

Am Dienstag geht für Svenja Würth der Flieger zurück nach Deutschland. Dann will sie so schnell wie möglich zu Hause in Baiersbronn vorbeischauen: "Ich habe mir noch gar nicht alle Nachrichten und Gratulationen anschauen können. Vor allem die Leute in Baiersbronn haben sich natürlich wahnsinnig gefreut, weil niemand damit gerechnet hat." Ob in der Heimat ein Empfangskomitee auf sie wartet, weiß sie nicht. Aber sie ergänzt mit einem Schmunzeln: "Ich gehe mal davon aus, dass sie sich was einfallen lassen".