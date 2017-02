Skispringen | Porträt Carina Vogt - WM-Medaille im Visier

Carina Vogt ist die Skispringerin für besondere Stunden. Am Freitag will die Olympiasiegerin der favorisierten Japanerin Sara Takanashi erneut WM-Gold wegschnappen.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

3:11 min Mehr Info Skispringen | WM in Lahti Carina Vogt will endlich wieder eine Medaille Inken Pallas Kurz vor der nordischen Ski-WM in Lahti ist Carina Vogt on fire. Die Ski-Schuhe passen wieder und die Formkurve zeigt steil nach oben. Die 25-Jährige aus Schwäbisch Gmünd peilt eine Medaille an.

Wenn Carina Vogt auf ihre kuriose Karriere blickt, muss sie manchmal selber schmunzeln. "Ein wenig verrückt ist das alles schon", sagt die Skispringerin, die Siege meist dann feiert, wenn die ganze Welt zuschaut. Olympiasiegerin 2014? Vogt. Einzel-Weltmeisterin 2015? Vogt. Mixed-Weltmeisterin 2015? Nochmal Vogt. Beste Voraussetzungen also, um am Freitag bei der WM in Lahti den nächsten Coup zu feiern.

"Es zeichnet Carina aus, dass sie bei Großereignissen absolut cool bleibt", sagt Bundestrainer Andreas Bauer über die Schwäbin aus Degenfeld: "Ich bin mir sicher, dass sie ihr Leistungsvermögen auch in Lahti sehr gut umsetzen kann." Ganze zwei Weltcupsiege hat die 25 Jahre alte Vogt bislang gefeiert, 51 weniger als Superstar Sara Takanashi. Doch die Japanerin wartet noch immer auf ihr erstes Einzel-Gold. In der Qualifikation am Donnerstag sprang Vogt einen halben Meter weiter als ihre Rivalin.

Takanashi klare Favoritin in Lahti

Auch in Finnland ist Takanashi klare Favoritin, doch die 1,52 Meter große und 45 Kilogramm leichte Asiatin hat schon häufig Nerven gezeigt. Ganz anders als Vogt, die zu Takanashis Albtraum geworden ist. 2014 in Sotschi war die Deutsche bei der Olympia-Premiere als klare Außenseiterin zu Gold geflogen, in Lahti ist sie wie schon 2015 nicht die Top-Favoritin. Doch wen kümmert das schon?

Dabei wäre Vogts Talent beinahe verborgen geblieben. "Mit 17, 18 habe ich mal aufgehört. Da war Andi gerade Trainer geworden, und wir hatten keinen einfachen Start", sagt Vogt. Jener Andreas Bauer und Vogt bilden heute ein Erfolgsduo, auch wenn Bauer sich erinnert: "Niemand hat mir Carina empfohlen, als ich anfing. Es hieß: Die hat kein Talent."

Carina Vogt beim Skispringen in Hinzenbach am 5. Februar 2017

Das Gegenteil ist der Fall. Nach mäßigem Start stand Vogt auch in diesem Winter wieder auf dem Podest, wenn auch nicht nach ganz oben. Rechtzeitig zur WM ist die Hobby-Fußballerin wieder in Topform. Beim Skispringen in Hinzenbach Anfang Februar holte sich Carina Vogt den dritten und den zweiten Platz. Ihre Mutter, ihre Patentante und ihr Freund waren extra für das Geburtstagskind angereist. So stimmte auch das Umfeld für das Springen von einer ihrer Lieblingsschanzen. Den Sieg verhinderte nur - wieder einmal - die japanische Überfliegerin Sara Takanashi.

Es fehlten das Glück und der passende Schuh

Mit ihrem Podiumsplatz bestätigte Vogt ihren Aufwärtstrend. Schon in den Wochen zuvor war die 25-Jährige aus Waldstetten bei Schwäbisch-Gmünd immer wieder in die Top Ten gesprungen und mit ihrer Leistung zufrieden: "Eigentlich liefen die letzen Wochen ganz gut, es fehlte leider das letzte Quäntchen Glück."

Es fehlte nicht nur Glück, sondern auch der ideale Schuh. Die Skisprung-Schuhe sind aus Leder und müssen häufiger gewechselt werden. So ein Wechsel stand auch Anfang der Skisprung-Saison an. Doch mit dem neuen Schuh kam Vogt nie so richtig zurecht. Auch wenn sie technisch an ihrem Sprung nicht viel verändert hat, funktionierte das Zusammenspiel mit dem neuen Equipment einfach nicht. In Hinzenbach wechselte sie deshalb nochmals den Schuh. Und endlich klappte es wieder. Mit diesem Schuh ist das Selbstvertrauen in den Sprung zurück.

Carina Vogt mit Zuversicht in Lahti

Das neue Selbstvertrauen zeigte Vogt auch beim Springen in Ljubno (Slowenien). Wieder landete sie auf Platz zwei - und das auf einer Schanze, die ihr nicht besonders liegt. Auch die WM-Schanze im finnischen Lahti gehört nicht zu ihren liebsten. Trotzdem sieht Carina Vogt dem Medaillenkampf zuversichtlich entgegen. "Ich habe mich im Training relativ schwer getan, jetzt aber den richtigen Lösungsansatz gefunden. Das war noch mal wichtig, deshalb war es ein gelungener Tag", sagte Vogt nach der überstanden Qualifikation für das Springen am Freitag.