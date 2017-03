Skifliegen | Planica DSV-Adler verpassen Sieg trotz Führung

Deutschlands Skispringer haben den ersten Weltcupsieg im Team-Skifliegen seit 17 Jahren verpasst. Das DSV-Quartett in der Besetzung Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger und Andreas Wellinger belegte in Planica mit 1502,6 Punkten den zweiten Rang hinter Norwegen.

Den deutschen Ski-Adlern, die zur Halbzeit noch knapp in Führung lagen, fehlten am Ende 49,0 Zähler zum Sieg. Dritter wurde Polen (1493,8) um Vierschanzentourneesieger Kamil Stoch, der im Finale mit 251,5 Metern einen Schanzenrekord aufstellte.

"Podium ist super, davon waren wir in den vergangenen Jahren doch recht weit weg", sagte Bundestrainer Werner Schuster im ZDF. Eisenbichler war im Probedurchgang auf spektakuläre 248,0 m geflogen und hatte damit den von Wellinger und Freund gehaltenen deutschen Rekord um drei Meter gesteigert. "Das ist schon etwas extrem Wertvolles für mich. Mein Vater hat mich mal gefragt, was ich in meiner Karriere erreichen will. Da habe ich gesagt, dass ich mal den deutschen Rekord halten möchte", sagte der 25-Jährige, der "voll von Adrenalin" im Wettkampf "leider keine perfekten Sprünge zeigen konnte".

Freund, der nach einem im Januar erlittenen Kreuzbandriss in der Reha für sein Comeback schuftet, meinte sichtlich begeistert: "Das ist spektakulär, was die Jungs hier zeigen. Im Wettkampf hat das gerade beim Karl schon extrem cool ausgesehen." Beim nächsten Teamfliegen will Freund, Flug-Weltmeister 2014, schon wieder dabei sein - dieses steigt zum Abschluss der WM in Oberstdorf am 21. Januar 2018.