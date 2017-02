Skandal-Video | Tauberbischofsheim Der Aufstand der Fechterinnen

Weil sie unbedingt weiter mit dem Italiener zusammenarbeiten möchten, setzten sich die Florettdamen intensiv für den Verbleib Magros ein. Es wurden - auch von Eltern der Sportlerinnen - Briefe geschrieben an die Vereinsführung des FC Tauberbischofsheim und an den Deutschen Fechter-Bund. Die Bemühungen verpufften, die Reaktionen bestanden vorwiegend aus Hinhalteparolen. In ihrer Verzweiflung wandte sich das Nationalteam (Carolin Golubytskyi, Eva Hampel, Sandra Bingenheimer, Leonie Ebert und Anne Sauer) am 7. Februar in einem Schreiben an die höchste Stelle im deutschen Sport. Adressat des Briefes war Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Die Fechterinnen schreiben darin: "Wir ... hängen in der Luft, sind enttäuscht und entsetzt ... Wir fühlen uns vom eigenen Verband hingehalten und vom eigenen Verein verkauft."