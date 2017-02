Fußball | VfB Stuttgart Simon Terodde - Ist der Tor-Riecher gebrochen?

Am Sonntag jubelte Simon Terodde noch über seinen 15. Saisontreffer beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Nun muss er mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch ins Krankenhaus.

Simon Terodde bejubelt mit dicker Nase und Vorbereiter Insua seinen Treffer zum 1:0

Der VfB Stuttgart gewann am Sonntagmittag verdient mit 2:0 im Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Doch die Schwaben mussten den Sieg schmerzhaft bezahlen: Topstürmer Simon Terodde verletzte sich in einem Zweikampf mit FCK-Verteidiger Ewerton in der ersten Halbzeit im Gesicht. Trainer Hannes Wolf äußerte nach dem Spiel den Verdacht auf einen Nasenbeinbruch. Als Vorsichtsmaßnahme nahm er den Torjäger in der 67. Minute vom Platz.

"Wir hatten das Gefühl, dass wir ihn schützen müssen. Der Zeitpunkt des Schützens war gut gewählt, denn so hatte er noch genug Zeit um das Tor zu schießen", sagte der Trainer der Schwaben nach dem Spiel.

0:29 min | So, 26.2.2017 | 23:55 Uhr | Sport im Dritten | SWR Fernsehen BW Fußball | VfB Stuttgart "Simon Terodde hat einen Nasenbein-Bruch" - Beim 2:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern hat VfB-Trainer Hannes Wolf seinen Star-Stürmer Simon Terodde sehr zeitig ausgwechselt. Grund dafür war ein heftiger Zusammenprall.

"Ich wollte in der Halbzeit nicht rausgehen"

Tatsächlich ließ sich Terodde von der Verletzung nicht aufhalten. Der 28-Jährige spielte trotz Schmerzen in der zweiten Halbzeit weiter und erzielte in der 58. Minute das wichtige 1:0 für die Stuttgarter. "Ich wollte in der Halbzeit nicht rausgehen. Mit 0:0 kannst du dich so nicht verabschieden", ordnete Terodde die Situation ein. "Ich habe eine Schmerztablette genommen und habe dem Trainer auch signalisiert, dass es weiter geht." Die Entscheidung von Trainer Wolf, den Stürmer trotz Verletzung und durchwachsener Leistung in der ersten Hälfte im Spiel zu lassen, erwies sich folglich als richtig.

2:27 min | So, 26.2.2017 | 23:55 Uhr | Sport im Dritten | SWR Fernsehen BW Fußball | VfB Stuttgart Simon Terodde hat sich krankenhausreif gespielt Interviewer: Andreas Köstler VfB-Stuttgart-Stürmer Simon Terodde hat gegen den 1. FC Kaiserslautern mal wieder seinen Tor-Riecher bewiesen, sich dabei aber auch gleich das Nasenbein gebrochen. Der Stürmer nimmt es locker.

Untersuchung heute Mittag

Terodde absolvierte das Montags-Training um 10:30 Uhr gewohnt mit der Mannschaft. Im Anschluss ging er zur Untersuchung ins Krankenhaus, wo die Nase geröntgt und gerichtet wurde. Am späten Nachmittag liegen dann die Ergebnisse vor. Dann wird sich zeigen, ob der Tor-Riecher des nun führenden der Torjägerliste gebrochen ist und ob er im nächsten Spiel eine Maske tragen muss. "Ich muss dann sehen, wie ich damit klar kommen werde", sagt der gebürtige Bocholter. Teroddes Teilnahme am Mannschaftstraining war aber ein gutes Anzeichen dafür, dass der Stürmer für die nächste Partie einsatzbereit sein wird. Lediglich seine Kopfballstärke könnte unter den Auswirkungen leiden.

Terodde kann es auch mit dem Fuß

Bereits fünf seiner 15 Saisontore erzielte Terodde per Kopf. Darauf wird er in den nächsten Wochen wohl verzichten müssen. Dass der Nordrhein-Westfale es auch mit dem Fuß kann, hat er am Sonntag sehenswert unter Beweis gestellt. Nach der Flanke von Emiliano Insua bekam er seine Fußspitze gerade noch an den Ball und beförderte diesen ins Netz. "Man muss da natürlich das richtige Näschen haben", sagt der Stürmer lachend.