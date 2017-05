Sendezeiten | Radio & TV Was? Wann? Wo? - Das Saisonfinale im SWR

An diesem Wochenende geht die Fußballsaison in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga zu Ende. Der SWR ist im Saisonfinale live dabei. Ob Radio, Fernsehen oder Internet - so verpasst ihr keine Entscheidung.

15.00-18.00 Uhr: In der Radio-Sendung "SWR1 Stadion" seid ihr live dabei, wenn in der Bundesliga über die Teilnahme am Europapokal und den Relegationsplatz entschieden wird.

17.30-18.00 Uhr: In "Sport am Samstag" im SWR Fernsehen erfahrt ihr alles über den letzten Spieltag in der 3. Liga und in der Regionalliga Südwest.