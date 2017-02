Bundesliga | 1899 Hoffenheim Rudy - der stille Strippenzieher

Mit fast 1.700 Spielminuten und knapp 900 gespielten Pässen ist Sebastian Rudy der spielbestimmende Hoffenheimer auf dem Platz. Auch in den letzten vier Partien mit zwei Siege und zwei Niederlagen gab der 26-Jährige den Ton an.

Dabei ist Rudy eher der ruhige Typ, der mit Leistung präsent ist, als ein Lautsprecher auf dem Platz. Seine Werte lassen sich mit einer Passquote von 79 Prozent und mehr als der Hälfte gewonnener Zweikämpfe durchaus sehen. "An meiner Zweikampfführung habe ich zuletzt immer wieder intensiv gearbeitet", sagt Rudy. Dabei bleibt der Mittelfeldspieler trotzdem fair. An seiner Torgefährlichkeit könnte der Mann aus Villingen-Schwenningen noch arbeiten. Diese Saison erzielte der 26-Jährige noch keinen einzigen Treffer.

Vor seiner Zeit in Hoffenheim spielte Rudy bis 2019 sieben Jahre beim VfB Stuttgart, wo er in 37 Ligaspielen auf acht Tore und fünf Assists für sich verzeichnen konnte. Nach seinem Wechsel zur TSG lief es deutlich besser und er entwickelte sich in Hoffenheim zu einem Leistungsträger und deutschen Nationalspieler. In sieben Jahren Hoffenheim stehen 182 Ligaspiele, neun Tore und 25 Assists für den defensiven Mittelfeldspieler zu Buche.