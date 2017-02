Bundesliga | 1899 Hoffenheim Sebastian Rudy wird zum "Kopfballungeheuer"

Sebastian Rudy köpfte 1899 Hoffenheim beim Spiel gegen den FC Schalke 04 nach 74 Minuten zum 1:1-Ausgleich. Für den TSG-Kapitän war es der erste Bundesligatreffer in dieser Saison.

Als Kapitän der TSG hat er klare Vorstellungen von seiner Rolle. "Ich werde nie jemand sein, der laut herumbrüllt auf dem Platz, aber ich gehe mit Leistung voran und versuche viel mit meinen Mitspielern zu sprechen, ihnen zu helfen, Anweisungen zu geben." Das müsse nicht laut sein und das müsse auch nicht jeder sehen, meint Rudy, denn: "Ein Führungsspieler geht auf und neben dem Platz voran und stellt sich auch mal in den Wind, wenn es nicht so läuft", sagt der 26-Jährige aus Villingen-Schwenningen. Mit sechs Vorlagen in 18 Spielen ist Rudy gemeinsam mit seinem TSG-Teamkollegen Andrej Kramaric der Top-Vorbereiter der Kraichgauer.