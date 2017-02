Biathlon | WM in Hochfilzen Hoffnungsträger aus dem Lande

Für den 26-Jährigen ist es bereits seine dritte WM-Teilnahme. Der Mann vom SZ Breitnau verpasste gute Platzierungen in der bisherigen Weltcup-Saison vor allem wegen seiner Probleme im Stehendschießen. Als Vierter und Sechster war Doll immerhin zwei Mal in den Top Ten. "Bisher war meine Saison eher durchwachsen", zieht Doll Zwischenbilanz. Dennoch gibt er sich kämpferisch. "Am Schießstand wurde es zuletzt von Rennen zu Rennen besser. Der Trend ist positiv. Läuferisch mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Es am Schießstand hinzubekommen, das ist mein Ziel für die WM."

Etwas darf auch bei der Biathlon-WM in Hochfilzen nicht fehlen. "Rituale vor dem Rennen sind mir wichtig. Ein gleicher Ablauf ist gut gegen die Nervosität. Ich mache mich immer nach dem gleichen Muster warm und hab meine festen Zeiten, wann ich zum Anschießen gehe und wann zur Waffenkontrolle", sagt Doll. Benedikt Doll interessiert sich nicht nur für Wintersport. Neben dem Sport hat der Hobby-Koch einen eigenen Internet-Blog im, in dem er seine Lieblingsrezepte vorstellt. Mit Video- und Fotokamera ausgerüstet gibt er seinen Fans auch gern mal Einblicke ins Teamleben.

Der ehemalige Weltcupsieger wollte in dieser Saison den Favoriten Martin Fourcade aus Frankreich im Gesamtweltcup herausfordern. Doch Schempp hatte gesundheitliche Probleme und kam deshalb nur langsam in Schwung. Der 28-Jährige Uhinger kämpfte sich zurück und belohnte sich mit einem Sieg in Oberhof im Massenstart. Hier landete Schempp vor Fourcade. Für die Biathlon-WM in Hochfilzen fühlt er sich fit. "Läuferisch fühle ich mich gut. Ich habe mich vor der Pause von Wochenende zu Wochenende steigern können. Von daher kommt die WM jetzt, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt", sagt Schempp. Nun will Schempp endlich die erste WM-Einzelmedaille seiner Karriere holen: "Ich hoffe einfach, dass ich auch mal in einem Einzelrennen einen super Tag erwische und es mit einer Medaille klappt."