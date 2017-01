Fußball | SC Freiburg Manuel Gulde hat den Bayern-Pepp vermisst

Der Franck Ribery schaufelt den Ball in die Mitte, und der Lewandowski nimmt ihn mit der Burst an. Das habe ich ehrlich gesagt im Spiel gar nicht mitbekommen, weil ich noch versucht habe, den Ball wegzuköpfen oder Robert wenigstens ein bisschen zu stören. Und da macht der nach ein/zwei Kontakten das Tor - auch noch in der Rückwärtsbewegung - überragend.

Ich glaube, dass man so eine Situation nur ganz schwer verteidigen kann. Da gibt es sicherlich nicht viele Spieler in Europa, die das können - oder?

Schon ärgerlich. Bis auf Standard-Situationen haben wir wenig zugelassen. Und bis auf einer Situation kurz vor dem Tor standen wir sehr gut. Und dann in der Nachspielzeit so ein Tor zu bekommen ist natürlich bitter - vor allem, weil letztlich nur die individuelle Klasse eines einzelnen Spieler das Spiel entschieden hat.

Ich in den letzten Jahren am Fernsehen verfolgen dürfen, wie die Bayern so auftreten. Und im Moment ist es schon so, dass es ein bisschen wackelt. Es sind immer noch überragende Spieler dabei. Aber auch wir hatten unsere Chancen. Die peppige Dominanz ist nicht mehr so da. Das hat man auch in Darmstadt schon gesehen. Die Bayern haben schon einige der besten Spieler der Welt auf dem Platz, aber wir hätten das Spiel auch gewinnen können.