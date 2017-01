SC Freiburg | Janik Haberer Der Marathonmann ist angekommen

Seine Antworten sind kurz, seine Laufwege lang und jetzt trifft er auch noch. Janik Haberer ist beim SC Freiburg angekommen. Der Mittelfeldspieler hat sich zum Leistungsträger in Streichs Elf entwickelt.

Janik Haberer hat seinem Spielstyle an dem SC Freiburg angepasst

Janik Haberer war auch nach dem Spiel gefordert. Die Fans des SC Freiburg wollten ihn auf dem Zaun sehen, damit er den Vorsinger macht. Der Freiburger Anhang hat ihn ins Herz geschlossen. Haberer war nicht nur wegen seines Tores gegen Hertha BSC der Mann des Spiels. Dabei ist der 22-Jährige eigentlich nicht fürs Tore schießen zuständig, auch wenn das jetzt gegen Berlin und Bayern kurz hintereinander funktioniert hat. Der Mittelfeld-Spieler ist dafür da, den Gegner mürbe zu laufen. Er hält den Saisonrekord in der Bundesliga: 13,56 Kilometer beim 1:1 auf Schalke - so viel ist bisher keiner gerannt. Gegen Hertha BSC Berlin hat wieder beides funktioniert - das Mürbelaufen und das Toreschießen. Das macht den wortkargen Kicker aus Wangen im Allgäu glücklich.

Janik Haberer der vor dieser Saison vom VfL Bochum gekommen war, tat sich zunächst schwer in Freiburg. Er hatte Anpassungsschwierigkeiten und wollte zu viel. Christian Streich ist das aufgefallen, er hat den Ehrgeiz des U21-Nationalspielers gebündelt und in die richtige Bahn gelenkt. Unter Streich hat Haberer gelernt, einfacher, klarer und geradliniger zu spielen. Er rennt noch genauso viel und beißt sich am Gegner fest, aber er ist effektiver geworden. Streich gefällt die Entwicklung seines Mittelfeld-Arbeiters