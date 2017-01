SC Freiburg | Historie Drei Wassmer-Tore für die Ewigkeit

Am Freitag empfängt der SC Freiburg den FC Bayern zum Auftakt ins Bundesliga-Jahr 2017. Vor rund 23 Jahren trug sich Uwe Wassmer in die Geschichtsbücher des SC Freiburg ein - mit drei Treffern gegen die Bayern.

Spieler des Spiels im November 1993 gegen den FC Bayern München: Uwe Wassmer

Viermal hat der SC Freiburg in der Bundesliga gegen den FC Bayern München gewonnen. Und immer dann, wenn der SC Freiburg den Branchenprimus aus München empfängt, werden die alten Geschichten wieder herausgeholt. Der erste Dreier gelang dem SC im November 1993.

Es war damals das Aufstiegsjahr des SC Freiburg. Neuzugang Uwe Wassmer schoss sich am 18. Spieltag mit seinen drei Toren gegen die Bayern in die Herzen der SC-Fans. Der damals 27-jährige war gerade vor der Saison vom Schweizer Meister FC Aarau an die Dreisam gekommen - als Schnäppchen für rund 200.000 Mark. Fast wäre er bei Hannover 96 gelandet. Aber kurz bevor er bei den Niedersachen unterschreiben konnte, lotsten ihn der mittlerweile verstorbene Ex-Präsident Achim Stocker und der damalige Trainer Volker Finke in den Breisgau. Freiburg hatte die besseren Karten, weil Hannover damals wie heute "nur" in der 2. Liga spielte.

Erster Treffer nach fünf Minuten

In der Partie gegen den FCB konnte Wassmer bereits nach fünf Minuten zum 1:0 abstauben. In der Folgezeit versuchten die Bayern auf eisigem Geläuf, ihre technische Überlegenheit auszuspielen - es war die falsche Taktik. Freiburg spielte schnörkellos nach vorne. Wie geschaffen für Uwe Wassmer, der dann in der zweiten Hälfte noch zweimal erfolgreich war. Den Ehrentreffer für die Münchner durch Bruno Labbadia - geschenkt.

3:1 - das hörte sich nach souveränem Heimsieg an: "Es war auch relativ souverän. Klar waren die Bayern individuell besser, aber als Mannschaft haben wir an dem Tag besser funktioniert. Auch sind wir mit dem gefrorenen Platz besser zurecht gekommen. Und mein frühes Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt", sagt Uwe Wassmer, gut 23 Jahre nach seinem Gala-Auftritt gegen München.

Neuer Anlauf am Freitag

Diesen Freitag geht es im Schwarzwaldstadion wieder gegen die Bayern: "Ich traue dem SC wieder eine Überraschung zu. Die Mannschaft gefällt mir, auch was Christian Streich aus dem Team gemacht hat. Sie harmonieren gut und spielen einen tollen Fußball", sagt Wassmer und fügt an: "Es ist das erste Spiel nach der Winterpause. Wenn die Bayern natürlich top in Form sind hast du vielleicht Pech - dann kriegst du drei, vier oder auch fünf Stück. Aber wenn nicht, ist durchaus eine Chance da."