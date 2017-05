SC Freiburg | Bundesliga Vincenzo Grifo verlässt den SC Freiburg

Der begehrte Mittelfeldspieler des SC Freiburg, Vincenzo Grifo, wechselt zu einem anderen Klub. SC-Präsident Fritz Keller sagte am Sonntagabend exklusiv in der SWR-Sendung "Sport im Dritten": "Vincenzo Grifo hat sich verabschiedet."

Kommende Saison nicht mehr im SC-Trikot am Ball: Vincenzo Grifo

"Es ist leider so. Eine gewisse Fluktuation ist normal. Aber bei den restlichen Spielern müssen wir niemanden gehen lassen. Da haben wir alles in der Hand", sagte Keller weiter.

In den vergangenen Tagen wurde Grifo nach Medienberichten immer wieder mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Auch Hertha BSC gilt als Interessent.

Grifo hatte mit 14 Treffern und 15 Assists entscheidenden Anteil am direkten Wiederaufstieg des SC Freiburg in der Vorsaison. Auch in der Bundesliga war der 24-Jährige erfolgreich: Mit sechs Toren und zwölf Torvorlagen machte er andere Vereine auf sich aufmerksam. Der gebürtige Pforzheimer mit italienischem Pass war allerdings zum Ende der Saison mit Verletzungen ausgefallen und zuletzt häufig von der Bank ins Spiel gekommen.