Fußball | Sami Khedira Sami Khedira - der Superschwabe

Neben Größen wie Gottlieb Daimler oder Margarete Steiff steht Sami Khedira im Mittelpunkt der Stuttgarter Ausstellung "Superschwaben".

Er ist europaweit erfolgreich: "Superschwabe" Sami Khedira

Weltmeister, Champions League-Sieger, Deutscher Meister - jetzt darf sich Fußballnationalspieler Sami Khedira auch Superschwabe nennen. Am 4. April feiert der gebürtige Stuttgarter seinen 30. Geburtstag, plant aber noch weitere große Schritte in seiner Karriere. Die Bezeichnung "Superschwabe" ist dem Mittelfeldspieler von Juventus Turin allerdings nicht ganz so recht.

0:33 min Mehr Info Fußball | Sami Khedira Khedira: "Ich fühle mich als Schwabe!" - Fußballnationalspieler Sami Khedira sieht sich als Schwabe, der zwar einiges geleistet hat, aber auch nach wie vor sein Bestes geben möchte.

International erfolgreich

Geht es nach den sportlichen Erfolgen, läuft es bei Sami Khedira bestens. Neben der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gewann er schon nationale Meisterschaften in Deutschland, Spanien und Italien. Die Anforderungen der Ausstellung "7 Superschwaben" im Alten Schloss in Stuttgart scheint er locker zu erfüllen, wie Kurator Christoph Fricker auf dem persönlichen Rundgang mit dem Fußballer erläutert: "Alle Schwaben, die wir hier gesehen haben, haben Chancen bekommen. Und die haben sie sehr gut genutzt und davon auch viel, viel zurückgegeben."

Wissenschaftler wie Johannes Kepler, Dichter Friedrich Schiller, dazu Unternehmer wie Gottfried Daimler oder Margarete Steiff, Filmemacher Carl Laemmle und Widerstandskämpferin Sophie Scholl: In einer starken und prominenten Reihe steht nun auch Sami Khedira, der in Oeffingen vor den Toren Stuttgarts das erste Mal Fußballschuhe trug. Ein sehr motivierter Spieler, der noch nicht aufgeben will. "Ich habe noch viel Energie, um die Menschen weiterhin zu begeistern", sagt der 29-Jährige.

0:17 min Mehr Info Fußball | Sami Khedira Khedira: "Viel Energie, um die Menschen weiterhin zu begeistern" - Vor seinem 30. Geburtstag sieht Sami Khedira keinen Grund, nachzulassen. Neben Gottlieb Daimler, Margarete Steiff und Johannes Kepler steht er beeindruckt, aber auch ehrgeizig in der Reihe der "Superschwaben".

Vorerst keine Rückkehr zum VfB Stuttgart

Mit einer Stiftung für benachteiligte Kinder hat er damit schon angefangen. Stuttgart, Madrid und nun Turin - Sami Khedira bleibt ein Schwabe. Aber bei allen Bekenntnissen zu seiner Heimat und seinem Heimatverein, dem aktuellen Zweitligisten VfB Stuttgart gab es mehr oder weniger eine Absage: "Der VfB ist für mich immer noch eine sehr gute Adresse. Das ist überhaupt nicht negativ oder abwertend gemeint, aber ich spiele momentan bei einem der besten Clubs der Welt und habe dort eine tragende Rolle. Deswegen wäre es total absurd von meiner Seite mir jetzt über den VfB Gedanken zu machen." Eine Rückkehr nach der aktiven Karriere schloss er dennoch nicht aus. "Ich möchte dem VfB helfen, irgendwann mal wieder, wenn sich die Gelegenheit ergibt."

0:58 min Mehr Info Fußball | Sami Khedira Sami Khedira schließt Rückkehr zum VfB Stuttgart nicht aus - Eine Rückkehr zum VfB schließt Sami Khedira derzeit nicht aus, wohl aber erst nach seiner aktiven Spielerkarriere. Sein Vertrag bei Juventus Turin läuft noch über zwei Jahre.