Fußball | SV Sandhausen Dursuns später Treffer schockt den SVS

Im Duell der Tabellen-Nachbarn kam Sandhausen gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus. Bitter für den SVS: Die Gäste aus Franken kamen erst zwei Minuten vor Schluss zum Ausgleich.

Duell zwischen Stefan Kulovits (li.) vom SV Sandhausen und Adam Pinter von der SpVgg Greuther Fürth.

Die Gäste aus Fürth fanden besser in die Partie und hatten in der neunten Minute den ersten Hochkaräter. Sercan Sararer zog aus über 30 Metern ab, Sandhausens Schlussmann Marco Knaller streckte sich vergeblich. Doch der SVS hatte Glück - Sararers Schuss landete am Pfosten.

Traumtor von Kuhn

Nur fünf Minuten später gelang dann den Sandhäusern mit der ersten Chance die Führung. Moritz Kuhn traf per Freistoß aus etwas mehr als zwanzig Metern in den linken Winkel des Fürther Tores - ein echtes Traumtor des Mittelfeldspielers. Für Kuhn war es der erste Zweitligatreffer überhaupt.

Im Anschluss zog sich der SVS zurück, ließ Fürth kommen und verlegte sich aufs Kontern. Lucas Höler und erneut Kuhn waren bei weiteren Gelegenheiten für Sandhausen allerdings nicht zwingend genug. So ging es mit einem leistungsgerechten 1:0-Vorsprung für Sandhausen in die Kabine.

Knaller hält die Führung fest

In der zweiten Halbzeit erwischte der SVS den besseren Start. In der 49. Minute kam es fast zu einer Kopie des ersten Treffers. Erneut war es Kuhn, diesmal mit einem Freistoß aus 27 Metern, der für Torgefahr sorgte. Sein Schuss ging ganz knapp über die Latte des Fürther Tores. Danach neutralisierten sich beide Teams bis zur 67. Minute, als der eingewechselte Serdar Dursun völlig frei vor Knaller auftauchte, mit seinem Heber aber an Knaller scheiterte.