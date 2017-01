Ringen | Kommentar Der absurde Ringer-Streit

David Wagner (KSV Ispringen/rot ) und Alejandro Valdes (SV Germania Weingarten/blau) werden voraussichtlich bald in der neuen Ringerliga auf die Matte gehen

Die Fakten: Der Deutsche Ringer-Bund verhindert mit allen Mitteln, dass die wirtschaftsstarken Vereine als Deutsche Ringerliga (DRL) die Bundesliga selbst managen, so wie das im Fußball und anderen Sportarten längst Routine ist.

Zugegeben: Es ist nicht einfach dafür zu sorgen, dass Interessen von kleinen, ärmeren Vereinen berücksichtigt werden. Es ist auch nicht einfach zu verhindern, dass sich in einer Liga, in der meist der Etat über die Meisterschaft entscheidet, Vereine übernehmen. Und es macht sicher wenig Spaß, mit dem einen oder anderen Vereinsvertreter zu verhandeln. Nur: Ist es nicht die Aufgabe eines Verbandes, verschiedene Interessen zu bündeln, Kompromisse zu erstellen, zu vermitteln?

Aber was haben die Herren des Deutscher Ringer-Bundes (DRB) gemacht? Eine Drohkulisse aufgebaut, Sanktionen angedroht - und erklärt, es gebe keinen Gesprächsbedarf, nur einen Tag, bevor sie ihr groß angekündigtes drittes Bundesliga-Finale absagten. Hätten sie die Energie, die sie in den neuen Strafkatalog steckten in eine einvernehmliche Lösung investiert – dieser Kommentar bräuchte nicht geschrieben zu werden.