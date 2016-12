Ringen | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Von der Matte auf den grünen Tisch?

Es ist ein veritabler Eklat, den sich die Ringer da eingehandelt haben. Das für den 21. Januar geplante dritte Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Aschaffenburg findet nicht statt.

Der Deutsche Ringer Bund (DRB) hatte dieses dritte Finale erst in dieser Saison eingeführt. Bislang war die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Hin- und Rückkampf ausgetragen worden. Das für die laufende Saison geplante dritte Finale wurde nun kurzfristig vom DRB abgesagt. Das teilt der Verband auf seiner Homepage mit. Als Begründung führt der DRB an, dass von den vier Halbfinalisten lediglich der KSV Aalen seine Teilnahme verbindlich zugesagt habe.