Ringen | Bundesliga-Finale gegen Ispringen Holt Weingarten die Ringermeisterschaft?

In Ispringen entscheidet sich heute Abend im badischen Duell, welcher Verein sich die deutsche Ringerkrone aufsetzen darf. Das zweite Finale der Ringer-Bundesliga steht an. Aus dem Hinkampf am vergangenen Samstag geht Weingarten mit einem Vorsprung von vier Punkten in das nächste Kräftemessen. Die beiden Vereine trennten sich vor knapp einer Woche 13:9.