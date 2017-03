Handball | Champions League THW Kiel in der Höhle der Rhein-Neckar Löwen

Vor dem Champions League-Rückspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel sind die Mannheimer leicht im Vorteil. Ihr Kreisläufer Hendrik Pekeler will "das Spiel durchziehen und am Ende gewinnen".

Zwei der besten deutschen Handball-Mannschaften treffen am Donnerstag in der Champions League aufeinander. Die Rhein-Neckar Löwen empfangen den THW Kiel. In der Bundesliga wäre es das Verfolger-Duell Dritter gegen Zweiter. Im Achtelfinal-Rückspiel in der Handball-Champions-League ist es das Duell zweier Spitzen-Teams, die im Hinspiel nur ein einziges Tor trennte.