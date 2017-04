Handball | Rhein-Neckar Löwen Pokal-Traum oder Flensburg-Trauma?

Die Rhein-Neckar Löwen haben Hunger. Hunger auf einen Titel, der zwar schon oft bei ihnen auf dem Teller lag, aber von dem sie bisher nichts abbekommen haben. Noch nie haben die Mannheimer den DHB-Pokal gewonnen. Aber dieses Jahr wollen sie es endlich schaffen. Und Final-Four-Erfahrung kann man ihnen beim besten Willen nicht absprechen: Dreimal schafften sie es bisher ins Finale und sogar sechsmal immerhin ins Halbfinale. Fünf von den sechs Halbfinal-Spielen verloren sie gegen die SG Flensburg-Handewitt , die letzten dreimal sogar in Folge. Und genau diese Mannschaft, SG Flensburg-Handewitt - in der Bundesliga gerade Tabellenführer - steht schon wieder zwischen den Löwen und dem Endspiel.

Die Paarung am Samstag ist also ein Halbfinal-Klassiker, auch Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke frotzelte: "Und ewig grüßt das Murmeltier." Dabei hat er gut lachen, bei der Bilanz. Von einem Pokal-Fluch aber will Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen nichts wissen. "Wir wollen diesen Titel gewinnen", sagt der Däne. Also eher Pokal-Traum als Flensburg-Trauma?