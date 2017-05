Relegation | Mario Gomez Gomez kritisiert Fans: "Wie die Affen!"

Mario Gomez hat sich gegen die Schmähungen der Braunschweiger Fans gewehrt. "Ich kann nichts mit dem Hass im Fußball anfangen", sagte der Stürmer des VfL Wolfsburg nach dem 1:0-Sieg in der Bundesliga-Relegation beim niedersächsischen Rivalen in der ARD.

Verbale Ausfälle, für die der Ex-Stuttgarter kein Verständnis hatte. "Nach den fürchterlichen Anschlägen in Manchester liegen wir uns alle in den Armen, und ein paar Tage später verhalten wir uns selber wie Affen", sagte Gomez.

Der Nationalstürmer und sein Team gaben die sportliche Antwort und sicherten sich nach einer verkorksten Saison doch noch den Klassenerhalt. Nun müsse die sportliche Talfahrt aufgearbeitet werden, so der Schwabe: "Ich glaube, dass nicht nur mit mir, sondern mit allen Spielern Gespräche stattfinden werden. Dieses Recht darf sich der Verein schon rausnehmen, jeden Spieler zu hinterfragen, zu analysieren - um nächstes Jahr eine starke Truppe auf das Feld zu schicken."

Das Ergebnis der Gespräche wollte Gomez nicht vorwegnehmen. "Mein Gefühl ist sehr gut. Was dann in den nächsten Tagen und Wochen dabei rauskommt, werden wir sehen", sagte der Angreifer, der noch einen Vertrag bis 2019 beim VfL besitzt, aber über eine Ausstiegsklausel verfügen soll: "Heute ist nicht der Tag, um Entscheidungen bekannt zu geben. Ich kann nur sagen, was ich immer gesagt habe - dass ich mich wahnsinnig wohl fühle."