Regionalliga | SV Waldhof Mannheim Waldhof unterliegt Saarbrücken im Spitzenspiel

Die Gäste legten beim SV Waldhof einen echten Blitzstart hin: Alexandre Mendy traf nach einem Freistoß bereits in der ersten Spielminute zur Führung für Saarbrücken. Danach verlegte sich der FCS auf Konter, Mannheim tat sich vor knapp 8.700 Zuschauern schwer.

Auch die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Gäste-Akteur Peter Chrappan sah nach einer Notbremse die Rote Karte (51. Minute). Doch die Hausherren konnten ihre numerische Überlegenheit in der Folge nicht ausnutzen. Im Gegenteil: In der 54. Minute erhöhte Saarbrückens Torjäger Patrick Schmidt auf 2:0, was gleichzeitig der Endstand war.