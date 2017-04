Regionalliga | Eintracht Trier Verwirrung um Trainer Corrochano

Oscar Corrochano und Eintracht Trier gehen in Zukunft getrennte Wege

Chaos bei Eintracht Trier: Am Dienstagnachmittag hatte der SV Eintracht Trier 05 auf seiner Webseite mitgeteilt , dass der Klub und Cheftrainer Oscar Corrochano ab sofort getrennte Wege gehen. Die Trennung sei auf expliziten Wunsch Corrochanos und in "beiderseitigem Einvernehmen" erfolgt. Auch einen Nachfolger hatten die Trierer bereits präsentiert: Der bisherige Co-Trainer Rudi Thömmes sollte die Mannschaft bis Saisonende betreuen.

Auf seiner Homepage äußert sich Eintracht Trier offiziell zur Vertragsauflösung (Screenshot am 11.04. um 17 Uhr)

Etwa eine Stunde später zog der Verein die Meldung zurück und stellte die Nachricht wieder offline. Nach Zeitungsberichten hatte Corrochano der Darstellung widersprochen und gesagt, er sei noch immer Trainer von Eintracht Trier. Der Verein kündigte für den Abend eine weitere Pressemitteilung an.

Trier befindet sich nach 31 Spieltagen mit 26 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Vorstandsmitglied Roman Gottschalk hat aber noch Hoffnung: "Rechnerisch sind wir noch nicht abgestiegen und Rudi und sein Team werden alles daran setzen, das Unmögliche vielleicht noch möglich zu machen. Unsere volle Konzentration und Arbeit in den kommenden Wochen gelten dem Klassenerhalt und dem unveränderten Saisonziel, dem Gewinn des Rheinlandpokals." Am Donnerstag (13.4.) hat die Mannschaft unter Thömmes die nächste Chance, den Negativtrend zu beenden: Der direkte Tabellen-Nachbar im Abstiegskampf, Teutonia Watzenborn-Steinberg, ist zu Gast in Trier.