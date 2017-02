Basketball | ratiopharm Ulm Makellose Ulmer in der BBL

Die Ulmer Basketballer dominieren die Bundesliga. Nach 20 Spielen stehen sie ungeschlagen an der Tabellenspitze. Der Traum vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte lebt.

Zwei wichtige Säulen des Erfolgs: Per Günther (r.) und Raymar Morgan (l.)

20 Spiele, 20 Siege. Eine fast schon unheimliche Bilanz. Die Ulmer Basketballer haben in dieser Bundesliga-Saison bisher jeden Gegner aus der Halle gefegt - inklusive Titelverteidiger und Euroleague-Teilnehmer Bamberg. Wenn die Ulmer ihre beeindruckende Serie fortsetzen, könnten sie sich mit dem ersten Meisterschaftstitel der Vereinsgeschichte krönen.

Trainer Thorsten Leibenath möchte davon zum jetzigen Zeitpunkt aber nichts wissen. "Wir sind glücklich über das, was wir bisher erreicht haben und glauben auch, dass noch mehr drin ist", sagt der gebürtige Leverkusener im SWR-Gespräch. "Unser Ziel ist es aber, uns eine gute Ausgangssituation für die Playoffs zu erarbeiten."

Mit Allroundern an die Spitze

Das Erfolgsgeheimnis der Ulmer liegt im guten Zusammenspiel aus Offensive und Defensive. Mit Raymar Morgan haben die Schwaben den besten Scorer der Liga in ihren Reihen (durchschnittlich 19 Punkte pro Spiel). Als Team stellen sie die beste Offensive. Mit 93 Punkten pro Partie erzielen sie im Schnitt gut sieben Punkte mehr als die hartnäckigsten Verfolger aus München und Bamberg. Aber auch die Defensive kann sich sehen lassen. "Wir haben die drittbeste Defensive und sind nur deswegen in der Lage, eine gute Offensive zu generieren", begründet Leibenath die Stärken. "Wir verpflichten Spieler, die gute Allrounder-Fähigkeiten besitzen und sowohl offensiv als auch defensiv helfen können."

Dem Nachwuchs eine Chance

Der Tabellenführer blieb lange Zeit verletzungsfrei, wusste aber auch nach den Verletzungen bei wichtigen Leistungsträgern wie Tim Ohlbrecht und Per Günther zu überzeugen. Um die Ausfälle zu kompensieren setzen die Ulmer verstärkt auf Eigengewächse. "Wir sind sehr stolz darauf, viele gute, junge Spieler zu haben. Die müssen dann vermehrt ins kalte Wasser geschmissen werden", lobt Leibenath seinen Nachwuchs.

Ein weiterer Grund für die starken Leistungen in dieser Saison: alle wichtigen Spieler der Vorsaison konnten gehalten werden. Dies wird in der nächsten Spielzeit nicht einfach werden. "So eine starke Saison weckt natürlich Begehrlichkeiten. Die Spieler haben kommende Saison ganz andere Möglichkeiten am Markt", schätzt der Trainer die Situation realistisch ein. Trotzdem konnten mit Günther und Ohlbrecht bereits zwei Stützen der Mannschaft mit langfristigen Verträgen ausgestattet werden.

Ulmer Modell als Vorbild

Hat seinen Vertrag bis 2019 verlängert: Ulms Trainer Thorsten Leibenath

Andere Teams der Liga nehmen sich den Erfolg der Ulmer längst zum Vorbild. Ex-Nationalcoach Dirk Bauermann sagte kürzlich bei seiner Amtseinführung in Würzburg, es sei die Vision, da hinzukommen, wo Ulm momentan stehe. Leibenath sieht Parallelen in der Entwicklung der beiden Teams. "Als ich hier begonnen habe, waren wir ein Team im Mittelfeld der Liga. Durch unsere neue Halle eröffnen sich uns deutlich mehr Möglichkeiten. Würzburg erhofft sich durch den selben Schritt, dass die sportliche Qualität und die Budget-Möglichkeiten steigen", sagt Leibenath, der seit 2011 im Amt ist. Die 6.000 Zuschauer fassende Arena in Neu-Ulm war seit ihrer Eröffnung im Dezember 2011 bisher bei jedem Spiel der Ulmer ausverkauft.

Aus in EuroCup und Pokal

In den anderen Wettbewerben neben der Bundesliga lief es nicht so rund bei den Ulmern. Im EuroCup und im BBL-Pokal schieden die Schwaben vorzeitig aus. Der Vorteil: die Ulmer haben jetzt ein stressfreieres Programm als Konkurrent Bamberg, der noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist. Die Frische könnte im Meisterschaftsrennen ein entscheidender Vorteil sein.