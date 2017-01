Preisverleihung | Landessportlerwahl 2016 Welte, Kazmirek und Thürmer-Schwestern siegen

Bahnradfahrerin Miriam Welte, Zehnkämpfer Kai Kazmirek und das Kunstrad-Duo Julia und Nadja Thürmer sind die Sportler des Jahres in Rheinland-Pfalz.

Miriam Welte, Kai Kazmirek, sowie die Kunstradfahrerinnen Julia und Nadja Thürmer haben die Landessportlerwahl des Landessportbundes Rheinland-Pfalz gewonnen. Die Preisverleihung fand mit 200 Gästen, darunter Freunde und Familienangehörige der Athleten, im Südwestrundfunk in Mainz statt. In der SWR-Sendung "Flutlicht" wurden die Gewinner anschließend vorgestellt. Die Wahl zum Sportler des Jahres war öffentlich. Auf der Internetseite des LSB konnte jeder seine Stimme für den persönlichen Favoriten abgeben.

Dritter Sieg in Serie für Kazmirek

Die Rheinland-Pfälzer wählten Zehnkämpfer Kai Kazmirek bei den Männern zum dritten Mal in Folge zum Sportler des Jahres. Der 25-Jährige von der LG Rhein-Wied erreichte bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro einen starken vierten Platz, wurde zudem Deutscher Hallenmeister. In Rio stellte Kazmirek mit 8.580 Punkten eine neue persönliche Bestleistung auf. Bereits seit fünf Jahren knackt der Zehnkämpfer regelmäßig die Marke von 8.000 Punkten. Dabei hatte das Jahr mit seinem Handbruch beim Stabhochsprung unglücklich begonnen. Entscheidend für das erfolgreiche Jahr sei die richtige Dossierung im Training gewesen. "Wir bewegen uns auf einer Rasierklinge. Eine falsche Dossierung führt direkt zu einer Verletzung."

Haben allen Grund zur Freude: Die Sieger der Wahl zum Sportler des Jahres Rheinland-Pfalz.

Ruderer Richard Schmidt vom RV Treviris Trier, der mit dem Ruder-Achter in Rio Olympia-Silber holte, landete bei der Abstimmung auf dem zweiten Platz. Triathlet Boris Stein wurde Dritter. Der 32-Jährige von der RSG Montabaur erreichte beim Ironman auf Hawaii den siebten Platz.

Welte gewinnt mit großem Vorsprung

Bei den Frauen sicherte sich Bahnradsprinterin Miriam Welte zum dritten Mal nach 2013 und 2014 den Sieg. Die 29-Jährige hatte bei den Olympischen Spielen in Rio zusammen mit Kristina Vogel Bronze im Teamsprint gewonnen. An die Siegerehrung erinnert sie sich gerne zurück. "Es ist die Belohnung für die harte Arbeit, die dahinter steckt. Ich habe das einfach wahnsinnig genossen, mit Kristina auf dem Podest zu stehen, weil es einfach ein einmaliges Erlebnis ist." Die Polizeikommissarin aus Kaiserslautern gewann mit 24,01 Prozent der Stimmen mit großem Vorsprung vor Speerwerferin Christin Hussong und Stabhochspringerin Lisa Ryzih.

Schwestern siegen als Team

Eindeutig war die Entscheidung auch in der Kategorie "Team des Jahres". Hier setzte sich das Mainzer Kunstrad-Duo Julia und Nadja Thürmer durch. Die beiden Schwestern hatten ihren Titel bei der Kunstrad-Weltmeisterschaft in Stuttgart souverän verteidigt, schon bei der WM 2015 in Malaysia konnten sie gewinnen. Nadja Thürmer erklärte mit Blick auf die ungewohnt vielen Zuschauer in Stuttgart: "Als wir auf die Fläche gegangen sind, waren wir doch durchaus nervös, aber letztendlich konnten wir im Finale dann zeigen, dass wir damit umgehen können." Zum zweitbesten Team des Jahres wählten die Rheinland-Pfälzer die Sitzvolleyballer des amtierenden Deutschen Meisters BSG Emmelshausen. Der Deutsche Baseballmeister Mainz Athletics wurde Dritter.

Trainerpreis geht nach Mainz

Trainer des Jahres wurden Michael und Stefanie Kaul. Beide trainieren beim USC Mainz unter anderem den U20-Weltmeister im Zehnkampf Niklas Kaul und den Zehnkampf-U18-Europameister Manuel Wagner.