Porträt | Levin Öztunali Mit Mainz 05 den nächsten Schritt machen

U-21 Nationalspieler Levin Öztunali ist ein großes Talent. Nach Stationen in Leverkusen und Bremen will er sich nun bei Mainz 05 endgültig zum Bundesliga-Stammspieler entwickeln.

Levin Öztunali will in Mainz Stammspieler werden.

Kurz vor Ende der Transferperiode im Sommer 2016 lockte FSV-Manager Rouven Schröder das Talent schließlich zu Mainz 05. "Ich halte das nicht für einen Rückschritt. Es ist immer wichtig, zu spielen - und das tue ich hier", sagte Öztunali bei Sport1. In Mainz unterschrieb er einen Vertrag bis 2021. "Levin Öztunali ist ein hoch veranlagter wie flexibler Mittelfeldspieler", schwärmte Rouven Schröder nach der Verpflichtung. FSV-Trainer Martin Schmidt sieht in dem 20-Jährigen eine "unheimliche Kanone auf der Außenbahn."

In Mainz will Öztunali nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen: Endgültig Stammspieler werden, weg vom Ruf des vielversprechenden Talents. "Mainz ist genau der richtige Verein für den nächsten Schritt in meiner Karriere. Die Spielweise von Mainz 05 ist aggressiv und immer nach vorne ausgerichtet. Das passt gut zu mir", sagte Öztunali zu seinem Wechsel.