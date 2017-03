Playoffs | 3. Spiel Adler Mannheim gehen wieder in Führung

Die Adler Mannheim haben das dritte Playoff-Spiel gegen die Eisbären Berlin gewonnen und sind in der Serie mit 2:1 in Führung gegangen. Im Heimspiel am Sonntag siegten die Adler knapp mit 3:2.

Die Adler Mannheim sind dem Halbfinale in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Schritt nähergekommen. Die Kurpfälzer setzten sich im dritten Viertelfinale gegen DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) durch. Damit gehen in die Mannheimer in der Serie im Modus "Best-of-Seven" mit 2:1 in Führung. Das vierte Spiel steigt am Mittwoch (19.30 Uhr/Sport1) in der Hauptstadt.