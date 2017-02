Olympische Winterspiele | Tonga Der Langlauf-Traum des "Coconut Fighters"

Pita Taufatofua ist im Südsee-Königreich Tonga aufgewachsen. Nun trainiert der 33-Jährige im badischen Pfullendorf für seinen großen Traum: Er möchte als Langläufer zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea.

"The Coconut Fighters always drink hot chocolate", grinst Thomas Jacob, während er seine rot-weißen Skischuhe öffnet um sie im Kofferraum seines Wagens zu verstauen. "Schoki", fügt Pita Taufatofua mit australischem Akzent lachend hinzu und schiebt seine Langlaufski ins Auto. Dann gehen der badische Langlauftrainer und der tongaische Profi-Sportler gemeinsam in die Skihütte: Heiße Schokolade trinken - so beenden die selbsternannten Kokosnuss-Kämpfer bereits seit fünf Wochen das Training.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

2:36 min Mehr Info Olympische Winterspiele | Tonga Pita Taufatofua - Von der Südsee-Insel zum Langlaufprofi Pirmin Styrnol

Pita Taufatofua wurde im australischen Brisbane geboren, wuchs aber im Heimatland seines Vaters, dem Königreich Tonga auf. Auf der kleinen Südsee-Insel zwischen den Fidschis und Neuseeland begann Pita im Alter von fünf Jahren mit Kampfsport-Training: Taekwondo.

#tonganflagbearer wird zum Social-Media-Hit

Im Taekwondo brachte er es im Sommer 2016 sogar zu den Olympischen Spielen in Rio - ein Karriere-Kick, denn trotz seiner Erstrunden-Niederlage gegen den iranischen Favoriten Sajjad Mardani wurde der Tongaer bereits bei der Eröffnungsfeier wortwörtlich über Nacht zum Star.

Nur mit Flip-Flops und Baströckchen bekleidet, betrat Pita Taufatofua in der Nacht vom 5. auf den 6. August das Maracana-Stadion in Rio. Austrainierte 100 Kilogramm, 1,92 Meter groß, ein Millionen-Dollar-Lächeln und von oben bis unten eingeölt. Twitter, Facebook und die Boulevard-Presse waren begeistert...

"Das ist Tradition bei uns", erklärt Pita, nachdem die dampfende Schokolade vor ihm steht. Mit der Aufregung darum habe er nicht gerechnet, es sei keine große Sache in Tonga. "Aber rund zehn Minuten nach meinem Auftritt habe ich festgestellt, dass es eine große Sache für die Welt war." Er lacht. Geschadet hat ihm die Aufmerksamkeit sicher nicht.

Was folgte waren Interviews über Interviews: CNN, New York Times, Vanity Fair, Olympic Channel, Süddeutsche Zeitung - der gesamte Globus berichtete über den hübschen Tongaer. Selfies mit Model-Stars wie Adriana Lima inklusive.

Great day on the set of @todayshow with @adrianalima ! #brazil #tonga Ein Beitrag geteilt von Pita Taufatofua (Pita T) (@pita_tofua) am 8. Aug 2016 um 16:37 Uhr

Gut ein halbes Jahr später hat sich der Olympionike aber ein neues Ziel gesetzt: "Ich möchte der erste Tongaer sein, der sich sowohl für die Sommer- als auch für die Winterspiele sportlich qualifizieren kann." Kein leichtes Unterfangen, denn schließlich gibt es im Königreich Tonga keinen Schnee. Die Temperaturen fallen auch im Winter niemals unter 18 Grad. Ein Umzug war daher unvermeidlich. Im Januar 2017 bestieg Pita Taufatofua daher ein Flugzeug in Richtung Deutschland.

"Ich habe mich in diesen Sport verliebt"

Als Pita am Freitagmittag in Balderschwang in seine Skischuhe schlüpft, ist es ungefähr 30 Grad kälter als im rund 17.000 Kilometer entfernten Tonga. Auf dem Pass herrscht Schneekettenpflicht. Die großen Flocken fallen so dicht, dass die Loipe teilweise nicht mehr zu sehen ist. Trainiert wird trotzdem. Schließlich sind es nur noch wenige Tage bis zur Langlauf-Weltmeisterschaft in Lahti - und Pita möchte unbedingt an den Start gehen.

Seinen ersten Schnee habe er erst vor zwei Jahren gesehen, erzählt er in seiner Muttersprache englisch. "Ich wollte schon immer etwas mit Schnee machen, aber mein Leben lang hatte ich keine Möglichkeit dazu. Ich dachte mir, langlaufen könnte mir Spaß machen - und plötzlich bin ich ein Teil dieser Sportart. Ich habe mich total in diesen Sport verliebt."

Trainiert wird Pita vom Pfullendorfer Langlauftrainer Thomas Jacob. Der hatte bereits vor zwei Jahren die tongaische Skilangläuferin Makeleta Stephan zur Weltmeisterschaft geführt - und darf sich seitdem Nationaltrainer des tongaischen Langlaufverbands nennen. "Als er hier angekommen ist, konnte er noch gar nichts", erzählt der Coach. Jegliche Grundlagen und Technik-Kenntnisse hätten gefehlt. Aber jetzt, nach fünf Wochen Training, gehe das alles ganz gut.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:18 min Mehr Info Olympische Winterspiele | Langlauf Thomas Jacob: "Man legt den Schwerpunkt auf die Technik"

"Seit dieser Woche ist er schneller als ich", sagt er und fügt lachend hinzu: "Gut, ich bin auch über 50 und er ist ein austrainierter Profi-Sportler. Also nicht so schlimm."

Der Traum von Olympia

Eine Show-Veranstaltung, wie es sie spätestens seit dem Kinofilm "Cool Runnings" immer mal wieder im Wintersport gebe, sei das Training mit Pita aber nicht. "Er ist ein ernstzunehmender Sportler der jeden Tag Fortschritte macht und der alles wissen will über diesen Sport. Wirklich alles."

Dementsprechend hätten sich auch die Ergebnisse von Tag zu Tag deutlich verbessert. "Zumindest bergauf. Bergab funktioniert allerdings noch nicht so wirklich", bilanziert der Trainer, und Pita fügt schmunzelnd hinzu: "Das liegt daran, dass ich noch immer nicht weiß wie man bremst..." Bremsen sei ohnehin Zeitverschwendung, kontert Thomas Jacob. "Einfach erst bremsen wenn Du hinter der Ziellinie bist."

Schritt eins: Skilaufen lernen, Schritt zwei: Ein Rennen beenden, Schritt drei: Gegner schlagen

Bis zur WM-Qualifikation möchte Pita das Bremsen dann aber doch gelernt haben. Am 22. Februar startet er im finnischen Lahti im Sprint. "Ich habe mir vorgenommen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen", sagt Pita. "Schritt eins war Skilaufen zu lernen, Schritt zwei ist es, ein Rennen zu beenden." Dass er den 1,7 Kilometer langen Sprint in Lahti durchstehen und dabei weder einen Baum noch einen Zuschauer umfahren werde, das sei sein Ziel für die Qualifikation.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:15 min Mehr Info Winterolympia | Langlauf Pita Taufatofua: "Das Rennen beenden und keinen Zuschauer umfahren - das wäre ein guter Start"

Und Schritt drei? "Gegner überholen und irgendwann Rennen gewinnen", gibt Pita selbstbewusst zu Protokoll. Er trainiere seit 20 Jahren auf dem Niveau eines Profisportlers, "mein Ziel ist immer die Goldmedaille." Dieses Mal lacht er nicht - auch wenn dieser Traum kaum realistisch erscheint.

Ein erstes Erfolgserlebnis habe er aber bereits gehabt: "Das war an meinem ersten Tag", erzählt Pita und schlürft grinsend seine heiße Schokolade, "da habe ich nach ein paar Stunden Training jemanden überholt. Ich fuhr an der Frau vorbei und riss meine Faust in die Höhe. Dann habe ich mich umgedreht und festgestellt, dass die Dame mindestens 70 Jahre alt war..."

Im Moment wohnt Pita Taufatofua bei der Familie seines Nationaltrainers. Thomas und Sandra Jacob hatten ihn eingeladen, doch einfach für ein paar Wochen bei ihnen einzuziehen. "Wir haben ihn ein Wochenende lang kennengelernt und ihm das dann spontan angeboten", lächelt Sandra Jacob. "Er ist einfach ein total netter Typ."

Thomas Jacob (l.), Sandra Jacob und Pita Taufatofua

Nach der WM-Qualifikation in Lahti wird Pita sich wieder auf den Weg in seine australische Heimat Brisbane machen - dann nämlich startet die Vorbereitung auf die Taekwondo-Weltmeisterschaft im Sommer. Und dort rechnet sich der 33-Jährige durchaus Chancen auf eine gute Platzierung aus. Danach geht's weiter mit Skirennen.

Die Jagd auf die Olympianorm

"Pita muss Punkte sammeln, für die Olympia-Norm", erklärt Thomas Jacob. Deshalb wolle man ihn bei Qualifikationsrennen in Australien und Neuseeland starten lassen. Dort sei die Konkurrenz nicht so stark, und er könne bereits im Sommer mit den Wettkämpfen beginnen. Dann ist auf der Südhalbkugel nämlich Winter. Erst Mitte November plant Pita seine Rückkehr nach Europa, dann sollen die noch fehlenden Punkte für Olympia eingefahren werden. Ein straffes Programm.

Sollte Pita seinen Traum von den Olympischen Winterspielen tatsächlich verwirklichen, dann stehen seine Chancen gut, noch einmal die tongaische Fahne ins Stadion zu tragen. Mit dem Rennrodler Bruno Banani gibt es zur Zeit nämlich lediglich einen weiteren Anwärter. Auf nackte Brust und Kokosnuss-Öl würden die Fans im winterlichen Südkorea aber wohl verzichten müssen, obwohl Pita anmerkt: "Kokosnuss-Öl wärmt eigentlich ziemlich gut..."