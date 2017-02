Olympische Spiele | Erneute Bewerbung Ole Bischof hofft auf "Stimmungswandel"

Eine weitere deutsche Olympia-Bewerbung wird es nach Ansicht von DOSB-Vizepräsident Ole Bischof ohne Stimmungswandel in der Bevölkerung nicht geben. "Wir tun uns schwer damit, eine Bewerbung mit zu vertreten, wenn sich in der Bevölkerung kein grundlegender Meinungsumschwung abzeichnet", sagte der Vizepräsident Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Judo-Grand-Prix in Düsseldorf.