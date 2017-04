2. Bundesliga | Karlsruher SC Die dürftige Bilanz des Oliver Kreuzer

Seit dem 1. Dezember ist Oliver Kreuzer Sportdirektor beim Karlsruher SC. Mit drei Trainerwechseln versuchte er, den Abstieg in die 3. Liga zu verhindern - wahrscheinlich vergeblich.

Keine der Veränderungen von Oliver Kreuzer sorgte für den nötigen Aufschwung beim KSC

Eine der ersten Amtshandlungen von Oliver Kreuzer war Anfang Dezember die Beurlaubung des Cheftrainers. Thomas Oral musste den Verein verlassen, für die letzten zwei Spiele vor der Winterpause übernahm A-Junioren-Trainer Lukas Kwasniok. Zum Jahreswechsel holte Kreuzer dann Mirko Slomka. Der "Wunschtrainer" der KSC-Verantwortlichen und der gute Freund des Sportdirektors, mit dem er schon beim Hamburger SV zusammengearbeitet hatte, schlug allerdings nicht ein. Und auch unter dem vom Nachwuchscoach zum Profitrainer beförderten Marc-Patrick Meister setzt sich die Erfolglosigkeit fort. Der Karlsruher SC steht als abgeschlagener Tabellenletzter kurz vor dem Absturz in die Drittklassigkeit.

Die Klasse ist kaum noch zu halten

Trotzdem stärkte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther vor dem Landesderby beim VfB Stuttgart vor knapp zwei Wochen seinem Sportdirektor noch den Rücken: "Wir werden mit Oliver Kreuzer weiterarbeiten, auch für den Fall, den wir nicht haben wollen." Das heißt also: auch im Falle eines Abstiegs will Wellenreuther am unglücklich agierenden Kreuzer festhalten.

Die Erfahrung aus der Bundesliga nutzte Mirko Slomka nicht im Abstiegskampf

Kreuzer kritisiert Mannschaft

Um von den Diskussionen über die erfolglosen Trainer abzulenken, feuerte der Sportdirektor jetzt verbale Spitzen gegen die Mannschaft ab. "Man kann viel diskutieren über einen Thomas Oral, über Mirko Slomka oder einen Marc-Patrick Meister. Ich glaube, dass sind andere Gründe. Da kann man ruhig auch mal die Spieler in die Pflicht nehmen und auch die Leistungsfähigkeit der Spieler hinterfragen", sagte Kreuzer. Die Frage nach der eigenen Verantwortung stellt sich der Sportdirektor indes offensichtlich nicht. Es gehe jetzt vor allem, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die den direkten Wiederaufstieg schaffe, so Kreuzer. Er glaubt offensichtlich schon gar nicht mehr an den Klassenverbleib.

Die Bilanz unter Oliver Kreuzer

Team S U N Tore Gegentore Punkte Karlsruher SC 2 4 10 11 29 10

Mit nur zehnPunkten aus 16 Spielen ist die Punktausbeute seit Kreuzers Amtsantritt desaströs. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage beim SV Sandhausen am Sonntag fand Kreuzer klare Worte: "Wir müssen realistisch sein, dass wir nächstes Jahr Drittligist sind", sagte er. Zugleich kritisierte der Sportdirektor die eigene Mannschaft. "Man kann genau sehen, wer für die 3. Liga prädestiniert ist und wer nicht."

2:00 min Mehr Info 2. Bundesliga | Karlsruher SC "Spieler in die Pflicht nehmen" - KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer sieht die Verantwortung für den immer näher kommenden Abstieg in die 3. Liga auch bei den Spielern. Auf die Frage nach seinem eigenen Anteil an der Misere des Karlsruher SC weicht er aus.