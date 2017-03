Nordische Kombination | Schonach Viele Stars, wenig Schnee

Das Finale der Nordischen Kombination in Schonach steht trotz mangelndem Schneefall nicht auf der Kippe. Mit angesammelten Schneeresten haben die Organisatoren des Weltcups die Bahn für den 10-Kilometer-Lauf am Freitag und den Abschluss mit 15 Kilometern am Samstag präpariert. Zusätzlich wird am Freitag einmal, am Samstag zweimal von der Schanze gesprungen.