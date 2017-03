Fußball | Regionalliga Südwest Ist der Niedergang der Kickers aufzuhalten?

Die Stuttgarter Kickers kämpfen in der Regionalliga Südwest um den Klassenerhalt. Fans und Verantwortliche machen der Mannschaft Mut, um in der wohl kompliziertesten Liga Deutschlands zu bestehen.

In der vergangenen Saison stiegen die Kickers, in den 90er Jahren sogar Bundesligist, unglücklich ab. Mit 43 Punkten belegte das Team des damaligen Trainers Tomislav Stipic Rang 18, den ersten Abstiegsplatz. Die Blauen waren punktgleich mit Wehen Wiesbaden und Werder Bremen II auf den Plätzen 16 und 17, die den Klassenerhalt bedeutet hätten. Nur ein Tor fehlte für den Ligaverbleib - Pech gehabt. Nach dem Abstieg blieb im Kader kein Stein auf dem anderen. Zur aktuellen Saison kamen 23 neue Spieler. Mit Tomasz Kaczmarek steht seit dem 1. Januar 2017 inzwischen bereits der dritte Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie.